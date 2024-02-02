Erkekler bu 3 noktaya bakıp hemen aşık oluyor! Küçük sırlarla size karşı koyamayacak

Kadınlar için oldukça normal gelen bazı detayları erkeklerin gündeminde yer alında erkeklerin kadınlarda en çekici bulduğu detaylar merak konusu oldu. Erkekler genellikle dış görünüşe bakarken 3 nokta ise karşı cinsi çekici yapmaktadır.



GÖZ TEMASI

Gözler kalbin aynasıdır sözünden yola çıkarak bakışlar önemli olurken birinden hoşlandığınızı kolayca anlamanıza yol açar. İnsanlar genellikle ilk karşılaşmada göz teması kurarken bakışları anlamlı ve derin olarak kadınları çekici bulurlar.





SES TON

Yapılan araştırmalar üzerine daha yüksek seslerin daha küçük bir vücut boyutu önermesiyle olduğu ve toplumumuzun daha çekici bulunduğu bilgisine varıldı. Kadınların daha ince ses tonuna sahip olması çekici hale getirir.



İNCE BEL

Dış görünüşe dikkat eden erkekler için öncelikli olarak ince bel gelmektedir. Farklı fikirler ortaya koyulurken erkekler ince bel ve büyük kalça ikilisi, erkeklere göre doğurganlık sembolü olarak anlaşılır.

