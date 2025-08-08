DOLAR
Rafet El Roman, 'Bitmedi Eziyetin' İçin Kapadokya'da Klip Çekti

Rafet El Roman, yeni şarkısı 'Bitmedi Eziyetin' için Kapadokya'da heyecan verici bir klip çekimi gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 08.08.2025 12:10
Güncelleme Tarihi: 08.08.2025 12:10
Ünlü şarkıcı Rafet El Roman, merakla beklenen yeni şarkısı 'Bitmedi Eziyetin' için Kapadokya'nın büyüleyici atmosferinde klip çekimi yaptı.

Şarkıcı, Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, peribacalarıyla dolu Devrent Vadisi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, sözleri Levent Solmaz'a ait olan bu parçanın klip sürecinin tamamlanmasını heyecanla beklediğini dile getirdi.

Kapadokya'nın doğa harikası güzelliklerini daha önce de tercih ettiğini anımsatan El Roman, 1999 yılında Sinan Çetin'in yönettiği 'Propaganda' filminde, efsanevi isimler Kemal Sunal, Metin Akpınar ve Meltem Cumbul ile bu bölgede çekim yaptıklarını belirtti.

Kapadokya'nın dünya çapında eşsiz bir değer taşıdığına dikkat çeken Rafet El Roman, “Kapadokya, mekan olarak dünyada eşi benzeri olmayan bir yer. Hak ettiği turizm potansiyelini hala yakaladığına inanmıyorum. Böyle bir tarih ve uygarlığın yaşadığı başka örnek yok.” şeklinde konuştu.

Ayrıca, yeni şarkısının yapısına da değinen El Roman, “Genelde düetler yapılır, biz bir bayan ve erkek solistle trio (üçlü) denemesi yaptık. Levent Solmaz güzel bir şarkı yazdı.” diyerek heyecanını paylaştı. Bu açıklamaların ardından Rafet El Roman, klip çekimleri için kameraların karşısına geçti.

Şarkıcı Rafet El Roman (sağda), "Bitmedi Eziyetin" adlı şarkının klip çekimi için Kapadokya'da...

Şarkıcı Rafet El Roman (sağda), "Bitmedi Eziyetin" adlı şarkının klip çekimi için Kapadokya'da solisti ile kamera karşısına geçti.

