Merkür-Jüpiter kare açısı: Şanslı fırsatlar için hazır olun etkisi 3 gün sürecek!

DİNÇER GÜNER: HER ŞEYİ BİRDEN YAPAMAZSIN!

Merkür ile Jüpiter arasında kare açı oluşacak. Etki süresi 3 gün.

Bu açı etkisi ile çok iyimser olabilirsiniz, tepkilerinizi abartılı vermekten kaçının. Pireyi deve yapma eğiliminde olabilirsiniz. Unutkanlık yaşayabilirsiniz, evden çıkmadan önce çantanız, anahtarınız, telefonunuz, cüzdanınız hepsini kontrol edin.

Yapmanız gereken işleri erteleyip dinlenmek ve hayal kurmak isteyebilirsiniz. Başkaları ile iletişiminizde ukalalık yapmak veya sadece kendi görüşünüze önem vermekten sakının. Planlarınızı ve projelerinizi iyimser bir şekilde ele alırken önemli detayları atlamayın.

İletişimde abartılı sözler hayal kırıklığına yol açabilir, dikkatli olun. Yapamayacağınız vaatlerde bulunmayın. Bilgiyi iyi bir şekilde analiz edin. Gereksiz bilgilerle vakit kaybetmeyin.

Birçok fikir arasında kaybolmamaya çalışın ve seçeneklerinizi daraltın. Jüpiter şans ve fırsatlarla ilgili olduğu için, güzel imkanlar elde edebilirsiniz fakat açgözlü veya aşırı güvenli davranmak zarara uğramanıza neden olabilir. Bu transit iş ve yatırımlarla ilgili yeni fırsatlar bulmak ve girişimlerde bulunmak için uygun bir dönem olabilir.

Seyahat planları yapabilirsiniz.