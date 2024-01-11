Bu 10 kural ile eviniz temizlemeseniz bile temiz kalacak! Ev hanımlarının hayatını kurtaran yöntemler

Dürüst olalım; Temizlik çoğu insan için özellikle eğlenceli bir aktivite değildir. Ancak işin püf noktası, birkaç basit alışkanlığı günlük ve haftalık rutininize dahil etmektir. Bu küçük değişiklikler evinizi temiz tutmaktan çok daha fazlasını yapacaktır. Ayrıca hayatınızı biraz daha kolaylaştırabilir, ruh halinizi ve aynı zamanda üretkenliğinizi artırabilir.

"Temiz ve düzenli ev için yapılması gereken 10 alışkanlık"

1. Günlük rutin oluşturun

Her gün yatağı toplamakla başlar. Bu, genel üretkenliğinizi önemli ölçüde artırabilecek basit görevlerin başında gelir. Dağınıklığı önlemek için yatma öncesinde ya da sabah ilk iş olarak bulaşıkları, kıyafetleri, oyuncakları ve diğer eşyaları belirlenen alanlara koymaya çalışın. Ayrıca raflar gibi düz yüzeyleri ve mutfak, banyo gibi trafik yoğunlu olan alanları hızla temizlemek için biraz zaman ayırın.

2. Haftalık olarak temizlik görevlerini belirleyin.

Normal şartlarda günlük alışkanlıklar temiz bir evin temelini oluşturur ancak haftalık rutin alışkanlığı aha kapsamlı bir temizlik sağlar. Buna zeminleri süpürme, zeminleri paspaslama, yatak takımlarının değiştirilmesi, banyoların temizlenmesi ve yüzeylerin tozlanması da dahildir. Bunu haftalık yapmak, toz ve kirin birikmesini önleyecek ve bakteri ve akar gibi zararlıları azaltacaktır.







3. Düzenli olarak dağınık yerleri temizleyin

Dağınık bir alan hızla kaosa dönüşebilir. Oyuncaklardan kıyafetlere kadar evinizdeki her eşya için ayrı yer ayırın. Antetli kağıt, fatura ve menü gibi kağıtların en büyük suçlu olduğunu unutmayın. Öyleyse bu öğeleri organize eden sistem bulun. İhtiyacınız olmayan eşyalarınız varsa, bunları ihtiyacı olan birilerine verin.

4. Temizlik şansa bırakılmamalı

Bir program oluşturun, temizlik görevlerini parçalara ayırın. Bu görevleri de farklı gün ya da saatlere atayın. Bu yaklaşım zaman içinde çalışmanızı daha yönetilebilir hale getirecektir.

5. Herkesi dahil edin

Bu, özellikle bozulmaya en fazla katkıda bulunan çocuklar olduğunda zor olabilir. Aile üyelerine ve oda arkadaşlarına yaşlarına uygun görevler atayın. Çocuklara bu, oyuncaklarını toplamayı, bulaşıkları lavaboya koymayı ve ayakkabıları düzenlemeyi verebilirsiniz.

6. Hemen müdahale edin

Temizlenmesi zor lekelerden kaçınmak için dökülenleri ve lekeleri hemen silin. Buna buzdolabının düzenli olarak temizlenmesi ve yemek pişirildikten sonra temizlenmesi de dahildir. Mesela; birden fazla kıyafet denediğinizde seçmediklerinizi hemen yerlerine koyun.

7. 'Bırakma bölgeleri' oluşturun

Anahtar, kıyafet, ayakkabı, çanta gibi sık kullanılan eşyaların saklanacağı özel bir alan belirleyin. Bu strateji ise dağınıklığın azaltılmasına yardımcı olur ve ihtiyaç duyduğunuzda eşyaları bulmanızı kolaylaştırır.





8. Kiri, döküntüyü en aza indirin

Evinizin daha uzun süreli temiz kalması için önlem alın. İç mekanda kir oluşumunu azaltmak için girişlere paspas koyun ya da iç mekanlarda ayakkabı giyilmemesini sağlayın.

9. Günlük çamaşır yıkama alışkanlığını sürdürün

Giysilerinizi her gün düzenli olarak yıkayıp bunaltıcı "yıkama günlerinden" kaçının. Çamaşırlarınızı mobilyalarınızın üzerinde birikmemesi için hemen katlayıp saklayın.

10. Düzenli derinlemesine temizlik yapın

Hem günlük hem de haftalık temizlik dışında düzenli olarak derinlemesine temizlik yapmak çok önemlidir. Bu oturumlar, mobilya ve ev aletlerinin arkası gibi sıklıkla göz ardı edilen alanlara odaklanıyor.

Temiz bir ev sağlamak aslında gerçekçi bir hedeftir. Basit ve tutarlı alışkanlıklarla evinizi temiz ve çekici tutabilirsiniz. Küçük başlayın, tutarlı olun ve bu alışkanlıklarınızın da yaşam tarzınıza kusursuz olarak entegre olmasını izleyin.