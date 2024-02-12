Bu hafta Yay ve Yükselen Yayları neler bekliyor? İşte 12-18 Şubat haftası Yay burcu yorumu!

Mars Kova’da seyahat ederken, düşüncelerinizi özgürce paylaşın. Yaratıcı ve ilginç fikirler üretin. Teknoloji ve sosyal konulara yönelin. İletişimde dikkatli olun. Yeni yerler keşfedin. Trafikte tedbirli olun.

Bu hafta Yay ve Yükselen Yayları neler bekliyor? İşte 12-18 Şubat haftası Yay burcu yorumu!
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Dinçer Güner'den Yay ve Yükselen Yay burcu yorumu

Mars bu hafta Kova burcuna giriyor ve 23 Mart'a kadar orada kalıyor. Bu süreçte, düşüncelerinizi ve fikirlerinizi rahatça dile getirmek isteyebilirsiniz. İletişimde cesaretli ve cesur olacağınız bir dönemdesiniz. Alışılmadık konuları merak edebilir, yeni ve yaratıcı fikirler ortaya koyabilirsiniz. Teknoloji, bilim veya sosyal alanlarla ilgili konulara daha fazla yönelebilirsiniz. Ancak bazen sözlerinizle istemeden etrafınızdaki insanları incitebilir veya onlarla tartışmaya girebilirsiniz. Fikir çatışmaları yaşadığınız zamanlarda, sabırsız ve hoşgörüsüz davranabilirsiniz. Kardeşler, yakın çevre, kuzenler, yakın akrabalar, komşularla ilişkilerinizde bunu daha çok hissedebilirsiniz. Yeni yerler görme isteğiniz bu süreçte yükselebilir. Kullandığınız iletişim araçları ve teknolojik cihazlar da bozulabilir. Trafikte çok dikkatli olmanız gereken bir zaman.

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