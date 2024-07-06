Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Bu köftenin içinde gram et yok! Etsiz köftenin lezzeti damakları şenlendirecek

Etsiz köfte tarifinde püf noktalar bulunmaktadır. Bu püf noktalar nelerdir? İşte merak edilen detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 06.07.2024 17:06
Güncelleme Tarihi: 06.07.2024 17:06
Bu köftenin içinde gram et yok! Etsiz köftenin lezzeti damakları şenlendirecek

Etsiz köfte denilince etsiz olan köfte olur mu diye düşünülmektedir. Etsiz köfte tarifi nasıldır? Tüm detaylar haberimizde.

ETSİZ KÖFTE TARİFİ!

Etsiz köfte, etsiz olur mu diye düşünülmektedir. Etsiz köfte yapılışında püf noktalar bulunmaktadır.etsiz köfte

Et tüketmeyen kişiler için etsiz köfte iyi bir seçenek olacaktır. Sağlıklı olması ve lezzetli tadıyla alternatif bir seçenek oluşturmaktadır. Etsiz köfte yapılışında püf noktalar bulunur.

Etsiz köfte malzemeleri:

3 orta patates

1 soğan

1 su bardağı galeta unu

Demetin yarısı kadar maydanoz

Baharatlar (tuz, karabiber, kimyon)

Sıvı yağ

Patatestler haşlanır, rendelenir.

Soğan ince bir şekilde doğranır.

Kasede patates, soğan, un, maydanoz ve baharatlar karıştırılır.

Karışım yoğurulur, köfte olarak hazırlanır.

Köfte şeklinde yuvarlama yapılır

Sıvı yağ tavada kızdırılı ve köfteler kızartılır.

Kağıt havlu serilmiş tabağa köfteler alınır.

Afiyet olsun.

İLGİLİ HABERLER

O çalışanın nakit sıkıntısı şak diye bitecek! Karşılıksız 46.000 TL ödenecek

Opel o modelinde bomba gibi indirim yaptı! Aylık 16 bin TL ödeyen anahtarı kapacak

Bu tariften sonra bir daha satın almayacaksınız! Pastane usulü açma tarifi

Asgari ücret 21.002 TL! Seyyanen zam için o gün tarihe işleyecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çeyiz hazırlayanlar akın edecek! BİM'de teklisi değil 6'lısı 79 TL
2
Migros indirimin kralını yaptı! Bu fiyatlar sadece 3 gün geçerli olacak
3
Tarım Kredi market kırmızı et fiyatlarını değiştirdi! Kıyma, kuşbaşı bu fiyata raflarda
4
Adalet Bakanlığı 35 bin TL maaşlı personel alımını duyurdu! 81 ilde başvurular açılıyor
5
Honda Civic için ÖTV kaldırıldı! İkinci el parasına peynir ekmek gibi kapışılacak
6
18-50 yaş arası iş arayanlara müjde! Belediyelere yüksek maaşla personel alımı yapılacak
7
Orman Genel Müdürlüğü personel alımı! KPSS şartı yok, kurayla alınacak

Bankalardan emeklilere promosyon kıyağı! Rakamı duyan o bankanın şubesine koşacak

Arabası 10 yaşından büyük olanlar oh çekecek! 81 ilde geçerli olacak

Beklenmedik fırsat ayağınıza geldi: Kamu bankasından sürpriz 1000 TL kazanacaksınız

Bu köftenin içinde gram et yok! Etsiz köftenin lezzeti damakları şenlendirecek

Türk kahvesinin bayatlamasını önlüyor! İçine birkaç tane atın, lezzetin tadına varın

Fatura desteği açıklandı! Temmuz'da 225 TL- 450 TL ödenecek!

Opel o modelinde bomba gibi indirim yaptı! Aylık 16 bin TL ödeyen anahtarı kapacak

ŞOK'a giden serinleyecek! O üründe fiyat dibin dibine düştü: Bugün giden eli boş dönmeyecek

Garanti Bankası borçları tak diye sıfırlayacak! Bu kredi kampanyasına kimse hayır diyemeyecek

O çalışanın nakit sıkıntısı şak diye bitecek! Karşılıksız 46.000 TL ödenecek

Bu tariften sonra bir daha satın almayacaksınız! Pastane usulü açma tarifi

Asgari ücret 21.002 TL! Seyyanen zam için o gün tarihe işleyecek