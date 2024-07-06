Bu köftenin içinde gram et yok! Etsiz köftenin lezzeti damakları şenlendirecek

Etsiz köfte denilince etsiz olan köfte olur mu diye düşünülmektedir. Etsiz köfte tarifi nasıldır? Tüm detaylar haberimizde.

ETSİZ KÖFTE TARİFİ!

Etsiz köfte, etsiz olur mu diye düşünülmektedir. Etsiz köfte yapılışında püf noktalar bulunmaktadır.

Et tüketmeyen kişiler için etsiz köfte iyi bir seçenek olacaktır. Sağlıklı olması ve lezzetli tadıyla alternatif bir seçenek oluşturmaktadır. Etsiz köfte yapılışında püf noktalar bulunur.

Etsiz köfte malzemeleri:

3 orta patates

1 soğan

1 su bardağı galeta unu

Demetin yarısı kadar maydanoz

Baharatlar (tuz, karabiber, kimyon)

Sıvı yağ

Patatestler haşlanır, rendelenir.

Soğan ince bir şekilde doğranır.

Kasede patates, soğan, un, maydanoz ve baharatlar karıştırılır.

Karışım yoğurulur, köfte olarak hazırlanır.

Köfte şeklinde yuvarlama yapılır

Sıvı yağ tavada kızdırılı ve köfteler kızartılır.

Kağıt havlu serilmiş tabağa köfteler alınır.

Afiyet olsun.