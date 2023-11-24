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Bu tarifi yaptıktan sonra artık pastaneden tuzlu kurabiye almayacaksınız! Sadece 50 dakikada tuzlu kurabiyeniz hazır

Bu tarifi yaptıktan sonra artık pastaneden tuzlu kurabiye almayacaksınız! Sadece 50 dakikada tuzlu kurabiyeniz hazır Pastane yapımı olan o eşsiz kurabiye lezzetini evde yakalamaya hazır olun! Yalnızca 50 dakikada yapacağınız bu tarifin bağımlısı haline geleceksiniz. Bu tarif misafirleriniz ve ailenizden tam not alacak. Bu kurabiye tarifi herkesi kıskançlıktan çatlatacak!