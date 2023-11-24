Bu tarifi yaptıktan sonra artık pastaneden tuzlu kurabiye almayacaksınız! Sadece 50 dakikada tuzlu kurabiyeniz hazır

Pastane yapımı olan o eşsiz kurabiye lezzetini evde yakalamaya hazır olun! Yalnızca 50 dakikada yapacağınız bu tarifin bağımlısı haline geleceksiniz. Bu tarif misafirleriniz ve ailenizden tam not alacak. Bu kurabiye tarifi herkesi kıskançlıktan çatlatacak!

Bu tarifi yaptıktan sonra artık pastaneden tuzlu kurabiye almayacaksınız! Sadece 50 dakikada tuzlu kurabiyeniz hazır
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Tuzlu kurabiye hayranıysanız evde pastane tadında güzel bir tuzlu kurabiye yapmaya hazır olun. Pratik ve kolay bir tarifle çay saatleriniz unutulmaz kalacak. Tuzlu kurabiye tarifi mideleri bayram ettirecek. Kıtır kıtır lezzetli mi lezzetli tuzlu kurabiyeyi 50 dakikada yapmaya hazır olun!

PASTANE USULÜ TUZLU KURABİYE MALZEMELERİ

  • 125 gram ölçüsünde tereyağı 
  • 2 yemek kaşığı ölçüsünde sıvı yağ
  •  2 çorba kaşığı ölçüsünde üzüm sirkesi 
  • 1 çay kaşığı ölçüsünde tuz 
  • 1 çay kaşığı ölçüsünde şeker 
  • 1 yumurta akı 
  • 2, 5 su bardağı ölçüsünde un 

Üzeri için ise; 

  • 1 yumurtanın sarısı 
  • 1 kaşık ölçüsünde susam 
  • 1 kaşık ölçüsünde çörek otu

PASTANE USULÜ TUZU KURABİYE

PASTANE USULÜ TUZLU KURABİYE YAPILIŞI

  1. Derin bir kabının içersine oda sıcaklığın da eritmiş olduğunuz tereyağını ve beraberinde diğer malzemeleri ekleyerek orta yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun.
  2. İstediğiniz şekli verin.
  3. Daha sonra üzerine yumurta sarısı sürerek susam ve çörekotu serpiştirin. 
  4. Önceden ısıtmış olduğunuz fırında üzerleri tamamen kızarıncaya kadar yaklaşık olarak 20 dakika boyunca pişirin. Herkese afiyet olsun...
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