BUDO'dan Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle 8 Sefer İptal Edildi

BUDO, Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle İptal Duyurusu Yaptı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), yarın (giriş tarihi) itibarıyla 8 seferin iptal edildiğini duyurdu. İptal kararının arkasında yatan neden ise olumsuz hava koşulları olarak belirtiliyor.

İptal Edilen Seferler

BUDO'nun resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, yarın yapılması planlanan seferler arasında şunlar yer alıyor:

08.00 ve 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08.00 ve 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya)

09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas)

10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas)

12.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya)

Yolcuların mağdur olmamaları için seferlerin iptali hakkında bilgilendirme yapılması ve alternatif ulaşım seçenekleri hakkında bilgi edinmeleri önerilmektedir.

Gelişmelerle ilgili ayrıntılar için BUDO'nun resmi internet sayfasını takip edebilirsiniz.