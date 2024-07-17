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Bunu bildirene Bakanlık'tan ödül gibi ödeme! Gören duyan telefona sarılacak

Vatandaşlar, belirtilen kişileri ihbar ederek para kazanabilecekler. Bu uygulama, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından başlatıldı.

Yayın Tarihi: 17.07.2024 20:59
Güncelleme Tarihi: 17.07.2024 20:59
Bunu bildirene Bakanlık'tan ödül gibi ödeme! Gören duyan telefona sarılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in önderliğinde ekonomi politikalarında köklü değişiklikler yapılıyor. Orta Vadeli Program çerçevesinde başlatılan bu dönüşümde, kamuda tasarruf tedbirleri sıkılaştırılıyor. Yakın zamanda Meclis'e sunulacak yeni vergi paketiyle birlikte vatandaşların ve işletmelerin vergi yükü artabilir. Aynı zamanda, kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında vergi kaçıranları ihbar etme sistemine önem veriliyor. Bakanlık, bu sayede vergi gelirlerini artırmayı ve kamu maliyesini güçlendirmeyi hedefliyor.

Vergi Kaçakçılığı

Vergi Kaçakçılığına Karşı Yeni Dönem: İhbar Edene Ödül

Vergi kaçakçılığına karşı başlatılan mücadelede önemli bir gelişme yaşandı. Yeni ihbar sistemine göre, vergi kaçıranları ihbar eden vatandaşlara önemli ölçüde para ödenecek. Bu ödeme, ihbarcının hemen alacağı nakit bir kısım ve daha sonra vergi kaçağından elde edilen gelirden alınacak bir kısım olmak üzere iki şekilde yapılacak. Bakan Şimşek’in açıklamalarına göre, özellikle KDV kaçakçılığı ciddi bir sorun haline geldiği için bu alanda denetimler artırılacak ve işletmelerin düşük KDV'li ürünler üzerinden fiş keserek vergi kaçırması önlenecek.

Vergi kaçakçılığıyla mücadelede yeni bir döneme girildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi ihbarı yapan vatandaşlara önemli bir ödül sistemi getirdi. İhbarın doğruluğu kanıtlanırsa, vergi aslı ve cezasının yüzde 10'u kadar bir ödeme yapılacak. Bu ödülün bir kısmı nakden verilirken, kalanı vergi kaçağından elde edilen gelirden karşılanacak. Mehmet Şimşek'in ekonomi yönetiminde kayıt dışılıkla mücadele öncelikli hedefler arasında yer alıyor. Bu adımın, vergi kayıplarını azaltarak kamu gelirlerine katkı sağlaması bekleniyor.

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