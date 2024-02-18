Bunu yapmayan ev sahipleri şimdi hapı yuttu! Bahane kabul edilmeden 6000 TL'leri gidecek!

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), evi kiracıya kiralamak istemeyen ev sahibine "ayrımcılık yasağını ihlal ettiği" gerekçesini kullanarak 5 bin 958 TL tutarında idari para cezası verdi.

Ankara'da ikamet eden B.C.H, bir internet sitesinden bulduğu kiralık daire ilanıyla ilgili emlakçıyla iletişime geçti, hemen ardından da ön şartları kabul etti. Ancak daha sonra ev sahibinin bekar dairesini kiralamak istemediğini öğrendi.

EMLAKÇI SORUMLULUĞU ALMADI, EV SAHİBİ İSE 'SÖZLEŞME İMZALAMADIK' DEDİ!

Ayrımcılık iddiası ile TİHEK'e başvuru yapan B.C.H, emlakçı ile yaptığı görüşmenin ekran görüntülerini de delil olarak kuruma sundu. Görüntüdeki sohbette emlakçının şöyle bir mesaj gönderdiğini görüldü: "'Bekar olmasın' dedi, bizde konuşuyoruz konut sahibiyle"

İddialara ilişkin yazılı açıklaması istenen emlakçı, sadece mülk sahibi adayları ile kiracı adaylarını bir araya getirdiklerini ve mülk sahibi adına herhangi bir talepte bulunamayacaklarını vurguladı. Emlak komisyoncusu bu konuda kendisinin sorumlu olmadığını vurgularken, mülk sahibi A.A.Ş. Ayrıca bir emlakçıyla hiçbir zaman daire kiralama sözleşmesi imzalamadığını da doğruladı.





TİHEK AYRIMCILIK KARARI VERDİ

TİHEK, söz konusu başvuruyu karara bağladıktan sonra konaklama yeri sahibi için "ayrımcılık yasağını" ihlal etmesini gerekçe göstererek 5 milyon 958 lira idari para cezası verdi. TİHEK'in açıkladığı kararda, herkesin kanun önünde eşit olduğu açıkça belirtiliyor ve Anayasa'nın 10. maddesinde "Dil, ırk, ten rengi, cinsiyet, siyasi ideoloji, felsefi inanç ne olursa olsun herkes kanun önünde eşittir" hüküne dikkat çekildi.

Ayrıca TİHEK kararında, 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumları Kanununda “Hiçbir taşınır ya da taşınmaz kiralama işleminde medeni duruma dayalı ayrımcılığa izin verilemez. Konut yeri sahibinin, 6701 sayılı, medeni hali nedeniyle benzer durumdaki kişilerle karşılaştırıldığında başvurucuya Kanun çerçevesinde kamuya sunulan hizmetten eşit şekilde faydalanmasını engelleyerek ayrımcılık yasağına aykırı bir şekilde muamelede bulunduğu sonucuna varılmıştır." denildi.