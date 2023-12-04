Burçların kötü özellikleri ortaya çıktı! Burcunuza göre yüzde kaç kötüsünüz öğrenin

Astroloji meraklıları dikkat! Bu haber tam da size göre! Burçların kötülük yüzdesi açıklandı! Detaylar haberimizde.

Burçların kötü özellikleri ortaya çıktı! Burcunuza göre yüzde kaç kötüsünüz öğrenin
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Burcunuzun sizin hakkınızda neler gösterdiğini görüyoruz ama kötülük oranlarınıza dikkat ediyor musunuz? Örneğin ne kadar kötüsün ya da ne kadar kötü olabilirsin? İşte kötülük yüzdeleri.

BURÇLARIN KÖTÜLÜK YÜZDELERİ BELLİ OLDU

Her karakterin bir kötülük yüzdesi vardır. Burçlar bize hayatımız ve geleceğimiz hakkında çok şey anlatabilir. Gelin hep beraber burçların kötülük yüzdesini inceleyelim. İlk sırada %98 kötülük oranıyla Balık burçları bulunur. Boğa da yüksek orana sahip burçlardan birisi. Em masumlardan biri olan ise %8 oranla Başak burcu. Oğlak %90, Aslan burcu ise %50 oranında kötülüğe sahip. Koç burcu güçlü bir karakterdir fakat kötülük oranı %29. 

Burçların Kötülük Yüzdeleri Belli Oldu

İkizler burcu, bu burçtan biraz korkmuş olabilirsiniz ama en korkutucu yanı, en yüksek oranda kötülük içermemesidir. Yengeç burçlarının kötülük oranı ise sadece %15. Terazi burcu %0, Kova ise %31. Yay burcu ise en kötü burçlardan bir tanesi kötülük oranı %100. Akrep hakkında konuşalım. Akrep'in gazabından ilk korkan siz olun. Ne unutur ne de affeder, kötülüğü ilk fırsatta kendisinden uzaklaştırır. Naif görünebilirler ancak kapalı ifadelerinde ortaya çıkan kötülük, diğer burçlardan çok daha büyüktür.

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