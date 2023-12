Burcunuz sandığınızdan farklı olabilir! 12 Hayvanlı Çin takvimine göre gerçek burcunuzu hemen öğrenin!

ÇİN TAKVİMİNE GÖRE BURÇ HESEPLAMA…

Bir çok kişi hangi burç mensubu olduğunu biliyor ama çin takvimine göre burcunu bilmiyor olabilir. Bu yazımızda çin takvimine göre burcunuzu tayin edeceğiz. İşte sizin çin takvimine göre burcunuz. Çin takviminde burçlar yıllık olarak hesaplanıyor. Buna göre de 2024 yılı da ejderha yılı olacak. İşte bu burç hakkında detaylar…





Yeni yıl girmeden bir çok kişi yeni yıl ile ilgili olarak detayları öğrenmek istiyor.Çin takvimi de astrolojiye merakı olanların sık sık baktıkları takvimlerden biri. Buna göre 2024 yılı ejderha yılı olacak. Her takvimin başlama tarihi farklı olabiliyor. Çin takvimi de 10 Şubat 2024'te başlayacak.

ÇİN TAKVİMİ HAKKINDA

Çin astrolojisine göre burçlar yıllık oluyor. Her yıl da bu değişiyor. Yani her yıl bir burcu temsil ediyor.Bu döngü de tam 12 yıla bölünmüş oluyor. Çin takvimindeki burçlar fare, manda, kaplan, tavşan, ejderha, yılan, at, koyun, maymun, horoz, köpek, domuz olarak sıralanıyor.

2023 yılı tavşan yılıydı ve yılın en şanslı burcu tavşan burcunda doğanlardı. 2024 yılı ise ejderha yılı olaca.Dolayısıyla en şalsılar bu yıllarda doğanlar olacak. Ejderha burcunda doğanlar 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 ve 2024 yıllarında doğan kişileri kapsıyor.

Ejderha burcu anlam olarak ise oldukça manası olan burçlardan biri. Gücü, dayanıklılığı, sağlığı, uyumu ve berraklığı işaret eden ejderha yılı duygusallığında simgesi olarak gösteriliyor.