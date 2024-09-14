Bursa Büyükşehir Belediyesi KPSS'siz Yüksek Maaş ile 300 Memur Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Detaylar

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 300 geçici öğretmen alımı yapacağını duyurdu. Alımlar, BİNTED Bursa İnsan Kaynakları Taahhüt Eğitim Danışmanlık Hizmetleri İmar İnşaat ve Ticaret A.Ş. bünyesinde gerçekleşecek. Başvurular 13-14 Eylül 2024 tarihleri arasında e-posta yoluyla kabul edilecek ve öğretmenlerin görev süresi 9 ay olarak belirlendi. KPSS şartı olmadan yapılacak bu alımlarda, adaylardan belirli kriterleri karşılamaları bekleniyor. İşte başvuru şartları, pozisyonlar ve çalışma koşulları hakkında detaylar.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖĞRETMEN ALIMI YAPACAK

Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı BİNTED A.Ş., 300 geçici öğretmen alımı için başvuru sürecini başlattı. Öğretmenler, Bursa il sınırları içinde görevlendirilecek olup, alım yapılacak pozisyonlar arasında Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmeni, Okul Öncesi Öğretmeni ve Okul Öncesi Asistan Öğretmeni yer alıyor. Başvuru işlemleri 13-14 Eylül 2024 tarihlerinde e-posta yoluyla gerçekleştirilecek.

Adaylar, başvurularını [email protected] adresine göndermeli ve ilgili meslek alanını e-posta başlığında belirtmelidirler. Başvurusu olumlu değerlendirilen adaylara, mülakat ve görüşme detayları e-posta aracılığıyla iletilecek.

ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR VE ARANAN NİTELİKLER

Toplamda 300 geçici öğretmen alımı yapılacak olan ilanda, aşağıdaki pozisyonlar için başvuru yapılabileceği duyuruldu:

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK ÖĞRETMENİ

Alınacak Kişi Sayısı: 50

50 Nitelikler: Adayların lisans mezunu olmaları ve pedagojik formasyon sertifikasına sahip olmaları gerekmektedir. Psikolojik danışmanlık hizmeti verebilecek düzeyde yeterliliğe sahip olmalıdırlar.

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ

Alınacak Kişi Sayısı: 200

200 Nitelikler: Lisans mezunu, pedagojik formasyona sahip adaylar tercih edilecek. Okul öncesi eğitimde deneyimli ve yetkin öğretmenler aranmaktadır.

OKUL ÖNCESİ ASİSTAN ÖĞRETMEN

Alınacak Kişi Sayısı: 50

50 Nitelikler: Lisans mezunu, pedagojik formasyona sahip, okul öncesi eğitim alanında yardımcı öğretmen olarak görev alacak adaylar aranmaktadır.

BAŞVURU KOŞULLARI

Adayların başvuruda bulunabilmesi için belirli koşulları karşılamaları gerekiyor. İşte başvuru için gerekli şartlar:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak: Adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları zorunludur.

Adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları zorunludur. Bursa il sınırlarında ikamet etmek: Başvuruda bulunan adayların Bursa’da ikamet etmeleri gerekmektedir.

Başvuruda bulunan adayların Bursa’da ikamet etmeleri gerekmektedir. Sosyal güvenlik durumu: Başvuruda bulunacak adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli olmamış veya emekliliğe hak kazanmamış olmaları gerekmektedir.

Başvuruda bulunacak adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli olmamış veya emekliliğe hak kazanmamış olmaları gerekmektedir. Adli sicil durumu: Adayların devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkûmiyet almamış olmaları zorunludur.

Adayların devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkûmiyet almamış olmaları zorunludur. Fiziksel ve zihinsel yeterlilik: Adayların 4857 sayılı İş Kanunu’na uygun şekilde fiziksel ve zihinsel olarak çalışabilmelerine engel bir durumları bulunmamalıdır.

ÇALIŞMA ŞARTLARI VE DETAYLAR

Alınacak öğretmenler, Bursa il sınırları içerisinde görevlendirilecek ve belirli bir süre için istihdam edilecek. İşte çalışma koşullarına dair ayrıntılar:

Çalışma Süresi: Alımlar geçici olup, öğretmenler 9 ay süreyle çalıştırılacaktır.

Alımlar geçici olup, öğretmenler 9 ay süreyle çalıştırılacaktır. Çalışma Günleri: Haftada 6 gün.

Haftada 6 gün. Çalışma Saatleri: 08:00 ile 20:30 arasında değişken çalışma saatlerine sahip olunacaktır.

08:00 ile 20:30 arasında değişken çalışma saatlerine sahip olunacaktır. Çalışma Yeri: Bursa il sınırları içindeki eğitim kurumları.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki belgeleri e-posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir:

Fotoğraflı özgeçmiş formu

Mezuniyet belgesi

Pedagojik formasyon belgesi

Bu belgeler eksiksiz şekilde hazırlanmalı ve başvuru sırasında [email protected] adresine e-posta ile gönderilmelidir.

BAŞVURU TARİHLERİ VE DETAYLAR

Başvurular, 13-14 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılacak olup, yalnızca e-posta yoluyla başvurular kabul edilecektir. İlgili pozisyonlara başvurmak isteyen adayların belirtilen tarihlerde başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Başvurusu uygun görülen adaylara, görüşme ve mülakat detayları e-posta aracılığıyla iletilecek.

İLANIN KAPSAMI VE İSTİHDAM FIRSATI

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin duyurduğu bu geçici öğretmen alımı ilanı, özellikle eğitim alanında kariyer hedefleyen genç mezunlar için büyük bir fırsat sunuyor. KPSS şartı olmadan yapılacak alımlar, adayların yalnızca gerekli eğitim niteliklerini ve başvuru şartlarını karşılamaları durumunda değerlendirilecek.

Eğitim alanında deneyim kazanmak isteyen ve Bursa ilinde ikamet eden adaylar için bu fırsat, kısa süreli de olsa profesyonel iş deneyimi elde etmek ve kariyer basamaklarında ilerlemek adına önemli bir fırsat sunuyor.