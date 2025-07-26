Bursa'da 9. Çalı Köy Filmleri Festivali Devam Ediyor

9. Çalı Köy Filmleri Festivali devam ediyor

Bursa'da Nilüfer Belediyesi ile Çalı Çevre ve Kültür Derneği'nin katkılarıyla geleneksel hale getirilen 9. Çalı Köy Filmleri Festivali, dolu dolu etkinliklerle sürüyor. Festivalin ikinci gününde, akademik ve yönetmen söyleşileri gerçekleştirildi.

Çeşitli etkinlikler bir arada

Nilüfer ilçesine bağlı Çalı Mahallesi'nde düzenlenen festivalde, film ve belgesel gösterimleri, yönetmen söyleşileri, atölyeler, konserler ve daha birçok etkinlik yapılıyor. İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dijital Oyun Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeynep Koçer Göztepe ile Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Defne Özonur da festivalde söyleşiler gerçekleştirdi.

Akademik etkinlikler vurgulandı

Festivalin Akademik Etkinlikler Koordinatörü Ali Gençoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hem akademisyenler hem de yönetmenlerin ilgi gösterdiği bir etkinlik düzenlendiğini ifade etti. Bu yıl ilk kez Ulusal Disiplinlerarası Sinema Sempozyumunun da gerçekleştiğini belirtti.

Gençoğlu, bu yıl “Politik sinema ve Türkiye'deki yolculuğu” konulu bir çalışma yapıldığını aktararak, şöyle devam etti: “Şerif Gören, Ali Özgentürk gibi Türkiye’de politik sinema dendiğinde akla gelen önemli isimleri kaybettik. Defne hocamız, politik sinemanın tanımı üzerine bir giriş yaptı. Zeynep hocamız ise 1980 sonrası toplumsal cinsiyet ve kadın filmleri hakkında bilgi verdi.”

Akademik etkinliklerin önemi

Akademik etkinliklerin festivalin önemli bir parçası olduğunu vurgulayan Gençoğlu, “Festivallerde akademik etkinlikler, festivali festival yapan etkinliklerden birisidir.” dedi. Bu tür etkinliklerin özellikle büyük festivallerde yer aldığını farklı söyleşiler ve atölyeler ile zenginleştirildiğini de sözlerine ekledi.

Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği festivalin etkinlikleri yarın sona erecek.

Bursa'da Nilüfer Belediyesi ile Çalı Çevre ve Kültür Derneğince geleneksel hale getirilen ve bu yıl 9'uncusu düzenlenen Çalı Köy Filmleri Festivali'nin ikinci gününde akademik ve yönetmen söyleşileri yapıldı. Festival kapsamında İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dijital Oyun Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeynep Koçer Göztepe (sağda) ve Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Defne Özonur (sodal) söyleşi gerçekleştirdi.

Bursa'da Nilüfer Belediyesi ile Çalı Çevre ve Kültür Derneğince geleneksel hale getirilen ve bu yıl 9'uncusu düzenlenen Çalı Köy Filmleri Festivali'nin ikinci gününde akademik ve yönetmen söyleşileri yapıldı. Festival kapsamında İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dijital Oyun Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeynep Koçer Göztepe (sağda) ve Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Defne Özonur (sodal) söyleşi gerçekleştirdi.