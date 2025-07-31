Bursa'da İsmail Hakkı Bursevi'nin Sübhatü's-Salikin Eseri Tanıtıldı

Bursa'da, ünlü alim İsmail Hakkı Bursevi'nin vefatının 300. yılı dolayısıyla, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı tarafından yayımlanan Sübhatü's-Salikin eseri tanıtıldı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu'nın Açıklamaları

Bursa Güzel Sanatlar Galerisi'nde gerçekleştirilen tanıtım toplantısında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Sübhatü's-Salikin'in kadim bir ilmin ve hikmetin yeniden gün yüzüne çıktığını belirtti. Mumcu, İsmail Hakkı Bursevi'nin 17-18. yüzyılda ilim, irfan ve edebiyat dünyasında en mümtaz simalardan biri olduğunu vurguladı.

Mumcu, Bursevi'nin Osmanlı coğrafyasındaki etkisine dikkat çekerek, "Sadece kalemi, kelamı ile değil; gerektiğinde elinde kılıcıyla da savaşmış büyük bir alim ve sufidir," ifadelerini kullandı. Eserlerinin Türkiye başta olmak üzere İslam coğrafyasında takip edildiğini ve topluma rehberlik ettiğini ekledi.

Bilal Erdoğan'dan Bir Diğer Vurgu

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Bursevi'nin hatırlanmasının önemine değinerek, yeni nesillere Bursevi'yi anlatmanın gerekliliğini vurguladı. Erdoğan, "Şam, Mekke, Medine, Balkanlar ve Kıbrıs gibi coğrafi noktaların geleceğimiz için ne kadar önemli olduğunu hatırlamak lazım," dedi.

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı Coşkun Yılmaz'ın Açıklamaları

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı Coşkun Yılmaz, Bursevi'nin tarihte önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, onun yetiştirdiği birçok eserin henüz keşfedilmediğini ifade etti. Yılmaz, Bursevi'nin şimdiye kadar 120 eserinin tespit edildiğini ve daha fazlasının bulunduğunu duyurdu.

Tanıtım ve Hatim Duası

PANELİN ardından, Prof. Dr. Mustafa Kara, Prof. Dr. Bilal Kemikli ve Doç. Dr. Murat Yurtsever tarafından Bursevi ve Sübhatü's-Salikin eseri hakkında bilgi verildi. Tanıtım toplantısının ardından, İsmail Hakkı Bursevi'nin kabri başında hatim duası yapıldı.

Sübhatü's-Salikin Eseri Hakkında

Sübhatü's-Salikin, İsmail Hakkı Bursevi'nin Türkçe, Arapça ve Farsça şiir ve nesirlerinden oluşan iki ciltlik bir derleme olarak hazırlandı. Eser, Bursa İnebey Yazma Eser Kütüphanesi Genel 1700 numarada kayıtlı nüsha esas alınarak Doç. Dr. Murat Yurtsever tarafından yayımlandı. Bu eser, Bursevi'nin çok yönlü şahsiyetini ve tasavvufi görüşlerini yansıtması bakımından önemli bir kaynak niteliğinde.

Bursa'da İsmail Hakkı Bursevi'nin vefatının 300. yılı dolayısıyla, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığınca neşredilen Sübhatü's-Salikin isimli eseri, Bursa Güzel Sanatlar Galerisi'nde gerçekleştirilen toplantıda tanıtıldı. Toplantıya, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu (sağ 2), İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan (sağ 3) da katıldı.

Bursa'da İsmail Hakkı Bursevi'nin vefatının 300. yılı dolayısıyla, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığınca neşredilen Sübhatü's-Salikin isimli eseri, Bursa Güzel Sanatlar Galerisi'nde gerçekleştirilen toplantıda tanıtıldı. Toplantıya, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu (sağ 2), İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan (sağ 3) da katıldı.