Bursa'da "Mutlu Son" Oyunu Büyüledi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl 12.'si düzenlenen Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali çerçevesinde, "Mutlu Son" adlı oyun izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Oyun ve Yönetmenlik

Tayyare Kültür Merkezi'nde sahnelenen eser, Elisabeth Hauptmann tarafından kaleme alınmış olup, Yücel Erten tarafından çevrilmiştir. Oyunun yönetmenliğini ise Gökhan Kocaoğlu üstlenmiştir.

Performans ve İzleyici Tepkisi

Oyun, Antalya Devlet Tiyatrosu oyuncuları olan Özlem Gür, Ferdi Dalkılıç, Özlem Şendinç, Durmuş Benli, Niyazi Mert Kurt, Tümay Genç, Şükrü Gürel ve Damla Yavaş tarafından sahnede ustaca icra edildi. Oyunun sonunda sanatseverleri selamlayan oyuncular, izleyicilerden uzun süre alkış aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce bu yıl 12'ncisi düzenlenen "Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali"nde, "Mutlu Son" adlı oyun, Tayyare Kültür Merkezi'nde izleyiciyle buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce bu yıl 12'ncisi düzenlenen "Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali"nde, "Mutlu Son" adlı oyun, Tayyare Kültür Merkezi'nde izleyiciyle buluştu.