DOLAR
38,15 -0,02%
EURO
43,53 0,03%
ALTIN
4.107,43 -0,37%
BITCOIN
3.212.067,16 0,09%

Bursa'da 'Mutlu Son' Oyunu Büyüledi

Bursa'da düzenlenen Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali'nde 'Mutlu Son' adlı oyun sahnelendi.

Yayın Tarihi: 16.04.2025 22:14
Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 22:14
Bursa'da 'Mutlu Son' Oyunu Büyüledi

Bursa'da "Mutlu Son" Oyunu Büyüledi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl 12.'si düzenlenen Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali çerçevesinde, "Mutlu Son" adlı oyun izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Oyun ve Yönetmenlik

Tayyare Kültür Merkezi'nde sahnelenen eser, Elisabeth Hauptmann tarafından kaleme alınmış olup, Yücel Erten tarafından çevrilmiştir. Oyunun yönetmenliğini ise Gökhan Kocaoğlu üstlenmiştir.

Performans ve İzleyici Tepkisi

Oyun, Antalya Devlet Tiyatrosu oyuncuları olan Özlem Gür, Ferdi Dalkılıç, Özlem Şendinç, Durmuş Benli, Niyazi Mert Kurt, Tümay Genç, Şükrü Gürel ve Damla Yavaş tarafından sahnede ustaca icra edildi. Oyunun sonunda sanatseverleri selamlayan oyuncular, izleyicilerden uzun süre alkış aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce bu yıl 12'ncisi düzenlenen...

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce bu yıl 12'ncisi düzenlenen "Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali"nde, "Mutlu Son" adlı oyun, Tayyare Kültür Merkezi'nde izleyiciyle buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce bu yıl 12'ncisi düzenlenen...

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce bu yıl 12'ncisi düzenlenen "Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali"nde, "Mutlu Son" adlı oyun, Tayyare Kültür Merkezi'nde izleyiciyle buluştu.

İLGİLİ HABERLER

Karadeniz’den Gelen Sağanak Yağış Uyarısı: Hafta Sonu Hava Durumu

Emekliler için Cennet: Giresun, Rize ve Artvin Emekli Şehri Oluyor

Bolu'da Su Faturaları Evin Değerine Göre Belirleniyor

Düzce'de 65 Yaş Üstüne Su Faturasında Yüzde 20 İndirim Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Safranbolu'da Turizm Haftası Coşkuyla Başladı
2
Mersin'de Soğuk Hava Su Deposunu Buz Tuttu
3
Kaunos Antik Kenti Kışın Büyüleyici Görüntüler Sunuyor
4
Yavru Kedi 'Mucize', İki Bacağıyla Hayata Tutunuyor
5
Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Çakmak, 'Yılın Kareleri' Oylamasında Yer Aldı
6
Ulugöl Tabiat Parkı Sonbahar Renkleriyle Ziyaretçilerini Bekliyor

Karadeniz’den Gelen Sağanak Yağış Uyarısı: Hafta Sonu Hava Durumu

Eskişehir'den Çığır Açan 'Sahipsiz Köpek' Kararı: Yeni Dönem Başlıyor

Adana'da Yaz Boyunca Ücretsiz Yüzme Kursu Müjdesi!

22 Nisan Tatil mi? 23 Nisan'da Resmi Tatil Detayları Açıklandı!

Emekliler için Cennet: Giresun, Rize ve Artvin Emekli Şehri Oluyor

2025 Lyrid Göktaşı Yağmuru: Büyüleyici Işık Gösterisi Geri Dönüyor!

Bolu'da Su Faturaları Evin Değerine Göre Belirleniyor

Elazığ'da Alışveriş Merkezi Otoparkında Engerek Yılanı Panik Yarattı

21 Mart Nevruz Bayramı Resmi Tatil Oluyor!

Düzce'de 65 Yaş Üstüne Su Faturasında Yüzde 20 İndirim Müjdesi

MGM'den Yaz Mevsimi için Şok Uyarı: Zorlu Günler Kapıda!

15 Nisan Kar Yağışı: Hangi İllerde Etkili Olacak?