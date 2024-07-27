Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Büyük indirim fırtınası Tarım Kredi Market’te fiyatlar uçuyor!

Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Market, 27 Temmuz - 9 Ağustos 2024 tarihleri arasında geçerli olan yeni indirim kataloğunu duyurdu. Katalogda çeşitli temel gıda ürünleri ve temizlik malzemeleri büyük indirimlerle sunuluyor.

Yayın Tarihi: 27.07.2024 18:38
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 18:38
Büyük indirim fırtınası Tarım Kredi Market’te fiyatlar uçuyor!

Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Market, 27 Temmuz'dan 9 Ağustos 2024'e kadar geçerli olacak yeni indirim kataloğunu müşterileriyle paylaştı. Yeni katalogda günlük ihtiyaçlara yönelik pek çok üründe önemli indirimler bulunuyor. Temel gıdalardan temizlik malzemelerine kadar geniş bir ürün yelpazesinde yapılan bu indirimler, tüketicilerin bütçelerine katkı sağlamayı hedefliyor.

tarım kredi

Yeni indirim kataloğunda temel gıda ürünleri dikkat çekiyor.Özellikle büyük aileler için ekonomik paketler öne çıkıyor.

tarım kredi fırsat katalog

 

Temizlik malzemeleri de bu indirim dönemi kapsamında önemli indirimlerle satışa sunuluyor. Temizlik ürünlerinde sağlanan indirimler, ev ekonomisine destek oluyor.

 

/turkiye-tarim-kredi-kooperatif-market-27-temmuz-9-agustos-2024

 

tarım kredi fırsat katalog

 

tarim-kredi-kooperatif-market-27-temmuz-9-agustos-2024-indirim

İLGİLİ HABERLER

Diyanet 2024'te 400 yeni vaiz alacak: Başvuru şartları ve tarihleri belli oldu!

50.000 TL’de faizler düştü! Ayda 2.000 TL ödeyeceksiniz

Duyduk duymadık demeyin 219 TL’den 79 TL’ye düştü! 4 Ağustos'a kadar devam edecek.

OpenAI'nin yeni yapay zeka destekli arama motoru SearchGPT göz kamaştırdı: 'Google'dan bin kat daha iyi'

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çeyiz hazırlayanlar akın edecek! BİM'de teklisi değil 6'lısı 79 TL
2
Migros indirimin kralını yaptı! Bu fiyatlar sadece 3 gün geçerli olacak
3
Tarım Kredi market kırmızı et fiyatlarını değiştirdi! Kıyma, kuşbaşı bu fiyata raflarda
4
Adalet Bakanlığı 35 bin TL maaşlı personel alımını duyurdu! 81 ilde başvurular açılıyor
5
Honda Civic için ÖTV kaldırıldı! İkinci el parasına peynir ekmek gibi kapışılacak
6
18-50 yaş arası iş arayanlara müjde! Belediyelere yüksek maaşla personel alımı yapılacak
7
Orman Genel Müdürlüğü personel alımı! KPSS şartı yok, kurayla alınacak

Çürüyen, pörsüyen üzümlere son! Böyle saklayınca haftalarca taze kalıyor!

Saç derisindeki kepek ve egzamayı yok ediyor! Egzama hastalarının kurtarıcısı oldu!

Kızılay KPSS puanıyla personel alımı başlattı! Yüksek maaşla alım yapılacak!

Parasını ona yatıranlar şaşıp kalacak! Büyük rekor kapıda!

Büyük indirim fırtınası Tarım Kredi Market’te fiyatlar uçuyor!

50.000 TL’de faizler düştü! Ayda 2.000 TL ödeyeceksiniz

OpenAI'nin yeni yapay zeka destekli arama motoru SearchGPT göz kamaştırdı: 'Google'dan bin kat daha iyi'

Netflix'te merakla beklenen dizi bu haftanın en çok izlenen yapımı oldu! İşte haftanın en çok izlenen film ve dizileri

Sanayi Bakanlığı en az 35 bin TL maaaş ile kadın erkek lise mezunu personel alım ilanını az önce duyurdu

BMW R 1300'ye binen motor sahipleri eski motorlarını satışa çıkarıp bunu alıyor! Yok böyle bir motorsiklet!

Diyanet 2024'te 400 yeni vaiz alacak: Başvuru şartları ve tarihleri belli oldu!

Duyduk duymadık demeyin 219 TL’den 79 TL’ye düştü! 4 Ağustos'a kadar devam edecek.