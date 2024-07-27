Büyük indirim fırtınası Tarım Kredi Market’te fiyatlar uçuyor!

Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Market, 27 Temmuz'dan 9 Ağustos 2024'e kadar geçerli olacak yeni indirim kataloğunu müşterileriyle paylaştı. Yeni katalogda günlük ihtiyaçlara yönelik pek çok üründe önemli indirimler bulunuyor. Temel gıdalardan temizlik malzemelerine kadar geniş bir ürün yelpazesinde yapılan bu indirimler, tüketicilerin bütçelerine katkı sağlamayı hedefliyor.





Yeni indirim kataloğunda temel gıda ürünleri dikkat çekiyor.Özellikle büyük aileler için ekonomik paketler öne çıkıyor.





Temizlik malzemeleri de bu indirim dönemi kapsamında önemli indirimlerle satışa sunuluyor. Temizlik ürünlerinde sağlanan indirimler, ev ekonomisine destek oluyor.











