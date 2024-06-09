İki kamu kurumu personel alımı yapıyor! O illerde iş arayanlara müjde verildi

İki farklı kamu kurumu personel alımlarına başladı! Başvuru şartları belli oldu! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İKİ KAMU KURUMUNA PERSONEL ALIMI

Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan son duyurulara göre birçok farklı ilde personel alımı yapılacak. Diyanet İşleri Başkanlığı alımları Mardin, Kırıkkale, Şırnak, Siirt, Mersin, Diyarbakır illerine; Milli Eğitim Bakanlığı alımı ise Siirt ili için yapılacak. Mardin İl Müftülüğü 11,





Kırıkkale İl Müftülüğü 60, Şırnak İl Müftülüğü 5, Siirt İl Müftülüğü 180, Siirt Kurtalan İlçe Müftülüğü 5, Mersin İl Müftülüğü 14, Diyarbakır İl Müftülüğü 13, Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü 260 kişi alım yapacak. Başvuru yapacak adayların 18 yaşını doldurması, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, yaşlılık ve emeklilik maaşı almaması ve açıköğretim haricinde öğrenci olmaması gerekiyor. Başvurular İŞKUR TYP üzerinden 9 Haziran tarihi de dahil yapılabilecek.