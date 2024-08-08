Aşkın Nur Yengi, Harbiye Açıkhava'da Unutulmaz Bir Konser Verdi

Aşkın Nur Yengi'nin Harbiye Açıkhava Konseri

Ünlü şarkıcı Aşkın Nur Yengi, İstanbul'un ünlü mekanı Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda hayranlarıyla buluştu. Bu özel konser, BKM organizasyonu ve DenizBank Açıkhava etkinlikleri kapsamında gerçekleştirildi.

Bir Efsanenin Hatırası

Konser öncesinde basına açıklama yapan Yengi, Harbiye'nin müzik kariyerindeki önemine vurgu yaptı. "1990 yılında ilk konserimi burada verdim. O günü unutamıyorum; sadece 10 şarkım vardı ve finalde seyirciler yastık atmıştı. Çok korkmuştum, ama meğerse beğenmişler," dedi.

Sahne Performansı

Konser sırasında hayranlarıyla etkileşimde bulunan Aşkın Nur Yengi, "Siz bana gelmişsiniz, ben size gelmez miyim?" diyerek sahnede hayranlarının arasında gezindi. Konserde, "Allah Şahit", "Yazık", "Yalancı Bahar", "Ayrılmam" ve "Karaçiçeğim" gibi sevilen eserlerini seslendirdi.

Özel Anlar

Yengi, ayrıca sözlerini Sezen Aksu ile yazıp müziğini yaptığı "Nazlanma" isimli şarkısını seslendirirken hayranları tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Şişe üfleyerek ritim tutması, geceye ayrı bir renk kattı.

Öne Çıkan İsimler

Yengi'nin konserini kızı Nazlı Bilginer ile ünlü oyuncu Haluk Bilginer ve şarkıcı Mabel Matiz de izleyerek destek verdi.

Bu özel konser ve anılar, Aşkın Nur Yengi ve hayranları için unutulmaz bir gece olarak hafızalarda kalacak.