Büyükşehir belediyesi KPSS'siz personel alıyor! 18 yaşını geçmek yetiyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi (BİKO), Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) web sitesinde ilan ettiği duyuruda, çeşitli mesleklerde çalışacak personel aradığını bildirdi. Bu meslekler arasında şoför, iş makinesi operatörü, tanker şoförü, oto tamir ustası, mekanik bakım onarım ustası, iş makinesi tamir ustası, oto elektrik ustası bulunuyor.





Bursa Büyükşehir Belediyesi (BİKO), çeşitli mesleklerde personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuru yapmak isteyen adayların, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Bursa’da ikamet eden, kamu haklarından mahrum olmayan, 18-37 yaş arasında, suç hükümlülüğü bulunmayan, meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun ve sağlık sorunu olmayan kişiler olması gerekiyor.

Türk vatandaşı olmak

Bursa ilinde ikamet etmek

Kamu haklarını kullanmaktan yasaklanmamış olmak

18 yaşını tamamlamış ve 37 yaşını geçmemiş olmak

Suç işlememiş olmak

Meslek lisesi mezunu olmak

Sağlık durumu görev yapmasına mani olmamak

Bursa Büyükşehir Belediyesi, çeşitli mesleklerde personel alımı yapacak. Adaylar, 29 Şubat-4 Mart 2024 tarihleri arasında gerekli belgeleri [email protected] adresine ulaştırmalıdır.