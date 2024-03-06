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Büyükşehir belediyesi KPSS'siz personel alıyor! 18 yaşını geçmek yetiyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi (BİKO), Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla personel alımı ilanı yayınladı. Şoför, iş makinesi operatörü, tanker şoförü, oto tamir ustası, mekanik bakım onarım ustası, iş makinesi tamir ustası, oto elektrik ustası gibi mesleklerde çalışacak personel arayan BİKO, başvuru şartlarını ve detaylarını duyurdu.

Yayın Tarihi: 06.03.2024 12:57
Güncelleme Tarihi: 06.03.2024 12:57
Büyükşehir belediyesi KPSS'siz personel alıyor! 18 yaşını geçmek yetiyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi (BİKO), Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) web sitesinde ilan ettiği duyuruda, çeşitli mesleklerde çalışacak personel aradığını bildirdi. Bu meslekler arasında şoför, iş makinesi operatörü, tanker şoförü, oto tamir ustası, mekanik bakım onarım ustası, iş makinesi tamir ustası, oto elektrik ustası bulunuyor.

personel alımı

Bursa Büyükşehir Belediyesi (BİKO), çeşitli mesleklerde personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuru yapmak isteyen adayların, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Bursa’da ikamet eden, kamu haklarından mahrum olmayan, 18-37 yaş arasında, suç hükümlülüğü bulunmayan, meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun ve sağlık sorunu olmayan kişiler olması gerekiyor.

  • Türk vatandaşı olmak 
  • Bursa ilinde ikamet etmek 
  • Kamu haklarını kullanmaktan yasaklanmamış olmak 
  • 18 yaşını tamamlamış ve 37 yaşını geçmemiş olmak 
  • Suç işlememiş olmak 
  • Meslek lisesi mezunu olmak 
  • Sağlık durumu görev yapmasına mani olmamak

Bursa Büyükşehir Belediyesi, çeşitli mesleklerde personel alımı yapacak. Adaylar, 29 Şubat-4 Mart 2024 tarihleri arasında gerekli belgeleri [email protected] adresine ulaştırmalıdır. 

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