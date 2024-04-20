Bist 100
9.693,46 1%
DOLAR
32,5 0,08%
EURO
34,78 -0,12%
ALTIN
2.483,97 0,48%

Buzdolabınız soğutmuyorsa nedeni bu olabilir! Hemen kontrol edip masraftan kurtulun

Hemen her evin temel beyaz eşyaları arasında bulunan buzdolabınızda eğer sorun oluşmaya başlamış ve soğutmamaya başladıysa bunlara dikkat etmeniz gerekiyor.

Yayın Tarihi: 20.04.2024 08:00
Güncelleme Tarihi: 20.04.2024 08:00
Buzdolabınız soğutmuyorsa nedeni bu olabilir! Hemen kontrol edip masraftan kurtulun

Hemen her yiyeceği muhafaza etmek için kullandığımız buzdolapları bazen sorun çıkarabiliyor. Buzdolabında olan sorunları engellemek için bazı durumlara dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer buzdolabınızda soğutma problemi başladıysa aşağıda yer alan durumları kontrol etmeniz gerekiyor. 

Buzdolabında sakladığınız yiyecekler sizi pek çok sorundan kurtarmakla beraber bazı durumlarda dolap özelliğini kaybederken soğutma özelliğini kaybeder. Elbette bu durumla karşı karşıya kalırsanız bazı durumları kontrol etmeniz gerekiyor. Buzdolabınız eğer soğutmuyorsa veya soğutma özelliği durduysa bunun bazı nedenleri olabilir. Dolabınızda soğutmama sorunu varsa iç kısmı kontrol etmelisiniz. Buzdolabınız normalden daha fazla doluysa ve hava çıkış yolu engelleniyorsa soğutma durumu engellenir. Hava dolaşımı olmadığı zaman yiyecekler soğumamakla beraber tehlikede olmakta. 

Buzdolabı

Buzdolabının kapı contası eskidiyse eğer veya bu conta hasar gördüyse bu da soğumayı engelleyecektir. Bu durum da elektrik faturalarının artmasına neden olacaktır. Buzdolabı soğutmadığı için de ürünleriniz daha kolay bozulacak ve masrafa gireceksiniz. 

Buzdolabının arka tarafında yer alan deşarj bölgesinde kirlenme olması ve tozlanma durumu da ısı oluşumunu engelleyecektir. Buzdolabınızın motorunu kontrol ettirerek tamir edilmesi alanların olacağını ve doluluktan kaynaklanacağını düşünebilirsiniz. Bu doluluğu azaltarak siz de soğumanın verimli çalışmasını sağlayacaksınız. 

İLGİLİ HABERLER

Pastaneye para saçma devri geride kaldı! Şipşak evde pastane poğaçası tarifi

Cep faturası 500 TL altında olana müjde! Her ay faturanız bedavaya gelecek

Kağıt havlu alacaklar torbaları kaptı markete koştu! Fazlalıktan bedava satılıyor

Dev kampanya başladı! 25 TL veren istediği ürünleri yüzde 50 indirimli alacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çeyiz hazırlayanlar akın edecek! BİM'de teklisi değil 6'lısı 79 TL
2
Migros indirimin kralını yaptı! Bu fiyatlar sadece 3 gün geçerli olacak
3
Tarım Kredi market kırmızı et fiyatlarını değiştirdi! Kıyma, kuşbaşı bu fiyata raflarda
4
Adalet Bakanlığı 35 bin TL maaşlı personel alımını duyurdu! 81 ilde başvurular açılıyor
5
Honda Civic için ÖTV kaldırıldı! İkinci el parasına peynir ekmek gibi kapışılacak
6
Beklenen bekçi alımı geldi! Lise, ön lisans, lisans mezunlarına müjde
7
Kura ile personel alımı yapılacak! 50 yaşa kadar başvurular alınıyor

En hızlı zayıflamanın yolu ondan geçiyor! Metabolizmayı fişek gibi yapıyor

Uzun süredir bekleniyordu! Faturalara yüzde 25 indirim mecliste onaylandı

Ter kokusunu ve kararmayı bıçak gibi kesiyor! İki damlası deodorantı çöpe attıracak

Cep faturası 500 TL altında olana müjde! Her ay faturanız bedavaya gelecek

Resimdeki hayvanı sadece keskin nişancı gibi gözü olanlar bulabiliyor!

Buzdolabınız soğutmuyorsa nedeni bu olabilir! Hemen kontrol edip masraftan kurtulun

Dev kampanya başladı! 25 TL veren istediği ürünleri yüzde 50 indirimli alacak

İBB, İstanbul genelinde 100 temizlik personeli alımı için ilan yayımladı

24 saat ödem filan kalmayacak! Ödem attırıcı 3 çay

Kağıt havlu alacaklar torbaları kaptı markete koştu! Fazlalıktan bedava satılıyor

Türk Telekom hatta sahip olanlar talihi havada yakaladı! Para iadesi yapılacak

Pastaneye para saçma devri geride kaldı! Şipşak evde pastane poğaçası tarifi