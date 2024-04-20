Buzdolabınız soğutmuyorsa nedeni bu olabilir! Hemen kontrol edip masraftan kurtulun

Hemen her yiyeceği muhafaza etmek için kullandığımız buzdolapları bazen sorun çıkarabiliyor. Buzdolabında olan sorunları engellemek için bazı durumlara dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer buzdolabınızda soğutma problemi başladıysa aşağıda yer alan durumları kontrol etmeniz gerekiyor.

Buzdolabında sakladığınız yiyecekler sizi pek çok sorundan kurtarmakla beraber bazı durumlarda dolap özelliğini kaybederken soğutma özelliğini kaybeder. Elbette bu durumla karşı karşıya kalırsanız bazı durumları kontrol etmeniz gerekiyor. Buzdolabınız eğer soğutmuyorsa veya soğutma özelliği durduysa bunun bazı nedenleri olabilir. Dolabınızda soğutmama sorunu varsa iç kısmı kontrol etmelisiniz. Buzdolabınız normalden daha fazla doluysa ve hava çıkış yolu engelleniyorsa soğutma durumu engellenir. Hava dolaşımı olmadığı zaman yiyecekler soğumamakla beraber tehlikede olmakta.





Buzdolabının kapı contası eskidiyse eğer veya bu conta hasar gördüyse bu da soğumayı engelleyecektir. Bu durum da elektrik faturalarının artmasına neden olacaktır. Buzdolabı soğutmadığı için de ürünleriniz daha kolay bozulacak ve masrafa gireceksiniz.

Buzdolabının arka tarafında yer alan deşarj bölgesinde kirlenme olması ve tozlanma durumu da ısı oluşumunu engelleyecektir. Buzdolabınızın motorunu kontrol ettirerek tamir edilmesi alanların olacağını ve doluluktan kaynaklanacağını düşünebilirsiniz. Bu doluluğu azaltarak siz de soğumanın verimli çalışmasını sağlayacaksınız.