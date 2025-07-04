Çalık Camisi Restorasyonla Yeniden İbadete Açıldı

Kilis Çalık Camisi Yeniden İbadette

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde zarar gören Çalık Camisi, restorasyon çalışmaları tamamlanarak yeniden ibadete açıldı. Camii, 6 Ekim Cuma namazıyla cemaatine kavuştu.

Restorasyon Töreni Düzenlendi

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen restorasyonun ardından, açılış töreni düzenlendi. Törende konuşan Kilis Valisi Tahir Şahin, deprem sonrası tescilli eserlerin hasar gördüğünü belirterek, restorasyon çalışmalarının hızla devam ettiğini vurguladı. Şahin, "Bugün de Çalık Camimiz cemaatiyle buluştu, emeği geçenlere teşekkür ediyorum," dedi.

Restorasyon Süreci

AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal da emeği geçenlere teşekkür ederek, restorasyonun önemi üzerinde durdu. Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü Erdoğan Tunç ise caminin restorasyonunun, bilim kurulu önerileri doğrultusunda özgün yapısının korunarak yapıldığını ifade etti. Tunç, Kilis’te diğer camilerin restorasyonlarını bu yıl tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.

Dualar ve İkramlar

Protokol üyeleri, konuşmaların ardından kurdele keserek açılışı gerçekleştirdi. Cuma namazını kılan vatandaşlara, namaz çıkışında aşure ikramında bulunuldu. Açılış töreninde İl Emniyet Müdürü Aykut Korkmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Coşkun, İl Müftü Vekili Abdulhekim Öz ve AK Parti İl Başkanı Serhan Diyarbakırlı da yer aldı.

Kilis'te Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar alan Çalık Camisi, restorasyonun tamamlanmasının ardından cuma namazıyla yeniden ibadete açıldı.

Kilis'te Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar alan Çalık Camisi, restorasyonun tamamlanmasının ardından cuma namazıyla yeniden ibadete açıldı.