Çam Dağı'ndaki Çiçekler Tabiatı Renklendiriyor

Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında yer alan 900 rakımlı Çam Dağı, bu bahar açan renkli çiçeklerle göz kamaştırıyor. "Doğa ve Kültür Yolu" üzerinde yer alan bu eşsiz coğrafyada; papatya, kantaron, böğürtlen, sarmaşık çiçeği, yılan otu ve koyun kıran gibi çok sayıda doğal bitki türü çiçek açarak adeta bir renk cümbüşü yaratıyor.

Çam Dağı'nın zengin bitki örtüsü, hem görsel hem de ekolojik zenginlik sunarak bölgenin biyolojik çeşitliliğine katkı sağlıyor. Bu çeşitlilik, coğrafi işaretle tescillenmiş "Çam Dağı Kestane Balı" üretiminde de belirleyici bir rol oynuyor. Doğal floradan beslenen arıların ürettiği bu bal, bölge ekonomisi için önemli bir değer taşıyor.

Bunun yanı sıra, sadece doğal güzellikleriyle değil, doğa yürüyüşleri, fotoğrafçılıkla uğraşanlar, botanik gözlemleri ve eko-turizm için sağladığı elverişli yapısıyla da dikkat çekiyor. Çam Dağı, şehrin gürültüsünden uzaklaşmak, doğayla iç içe vakit geçirmek ve eşsiz bitki örtüsünü keşfetmek isteyen doğaseverleri bekliyor.

Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında kalan 900 rakımlı Çam Dağı bölgesinde açan çiçekler renkli görüntüler oluşturdu. "Doğa ve Kültür Yolu" üzerinde yer alan coğrafyada, papatya, kantaron, böğürtlen, sarmaşık çiçeği, yılan otu ve koyun kıran gibi birçok doğal bitki türü çiçek açtı.

Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında kalan 900 rakımlı Çam Dağı bölgesinde açan çiçekler renkli görüntüler oluşturdu. "Doğa ve Kültür Yolu" üzerinde yer alan coğrafyada, papatya, kantaron, böğürtlen, sarmaşık çiçeği, yılan otu ve koyun kıran gibi birçok doğal bitki türü çiçek açtı.