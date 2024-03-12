Çamaşırları hem yıkayan hem yenilehyen formül! Deterjana para vermeye gerek kalmayacak

Çamaşır yıkamak, ev işleri arasında en çok yapılan işlemlerden olurken bazen çamaşırlar yıkansa bile yıkanmamış olarak gözükmektedir. Birkaç basit adımlara uyulması gerekir. Çamaşırları yeni gibi yapan temizlik tüyoları haberimizde.
ÇAMAŞIR SAKLAMA TÜYOLARI
Çamaşırlarınızı dolapta saklamadan önce mutlaka kuru olmasına özen gösterin.
Çamaşırlarınızı dolapta saklamadan önce ütüleyin. Ütülenmemiş çamaşırların dolapta bekletilmesi kırışıklıklara neden olur.
Çamaşırlarınızı dolapta saklarken, renklerine göre ayırın.
Çamaşırlarınızı nemli ortamda bulundurmayın.
Çamaşırları direkt olarak güneş ışığına maruz bırakmayın.
ÇAMAŞIRLARI YIKAMA YÖNTEMLERİ
-Çamaşırlarınızı yıkamadan önce ters çevirin. Renkler korunur ve eskimeleri önler.
-Çamaşırlarını yıkarken deterjan yerine sadece beyaz sirke tercih edin. Beyaz sirke çamaşırlarınızı renklerini koruyarak aynı zamanda çamaşırlar yumuşak olur.
-Normal deterjan yerine karbonat kullanın. Çamaşırlarınızı beyazlığı korunarak lekelerinden arınır.
-Çamaşırlarınızı yıkadıktan sonra kurutun.
ÇAMAŞIRLARIN GÜZEL KOKMASI İÇİN TÜYOLAR
Çamaşırların güzel kokması herkes için önemli olurken bazen yıkama işlemi sonrasında kokudan memnun kalınmıyor. Çamaşırların güzel kokması için dikkat çeken tüyolar vardır.
Doğru deterjan kullanımı önemli olurken deterjan seçiminde çamaşırlarınızın türüne ve kirlik derecesin uygun olması gerekir. Bunlarla beraber yumuşatıcı tercih edebilirsiniz. Aşırı kullanımı çamaşırlarınızın yapısını bozacağından doğru oranlı kullanılmasına özen gösterin.
Çamaşır yıkamak, ev işleri arasında en çok yapılan işlemlerden olurken bazen çamaşırlar yıkansa bile yıkanmamış olarak gözükmektedir. Birkaç basit adımlara uyulması gerekir. Çamaşırları yeni gibi yapan temizlik tüyoları haberimizde.
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