Cami ve Bakanlık Personeli Alımı İlanı Az Önce Açıldı! 20 Şehirde 825 Kişilik İstihdam Fırsatı

Cami ve Bakanlık Personeli Alımı Başladı! 20 Şehirde 825 Kişi İstihdam Edilecek: Ankara, Bursa, Balıkesir, Sakarya, Sinop, Manisa...

İŞKUR, işsizlere geçici olarak gelir desteği sağlamak ve kamu hizmetlerini desteklemek amacıyla TYP personel alımı yapmaya devam ediyor. 2024 yılında da aralıklarla yayımlanan ilanlara göre, 20 şehirdeki Valilik ve Kaymakamlık bünyesinde 825 TYP personeli alınacak. Başvuru yapmak isteyen adayların belirli şartları taşıması ve İŞKUR üzerinden başvuru yapması gerekiyor.





BAKANLIKLAR DA PERSONEL ALACAK

TYP personel alımı ilanlarına göre, Tarım ve Orman Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığına bağlı müftülükler ve Göç İdaresi Başkanlıkları da yeni personel alımları yapacak. Bu kurumlar, okullarda ve yurtlarda temizlik hizmetleri, orman yangınlarıyla mücadele, göçmenlere yönelik hizmetler gibi alanlarda personel istihdam edecek.

GEÇİCİ MADDE 5 NEDİR?

TYP personel alımı ilanlarında sıkça karşılaşılan “Geçici Madde 5” ifadesi, personel alımının 4857 sayılı İş Kanunu’nun geçici 5. maddesi kapsamında yapılacağı anlamına geliyor. Bu maddeye göre, TYP personel alımında iş sözleşmesi yapılmıyor, personel ücreti asgari ücretin yüzde 30’u olarak belirleniyor ve personel görev süresi 9 ay olarak uygulanıyor.

TYP BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

TYP personel alımı ilanlarına başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekiyor:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kuruma kayıtlı olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve © bentleri kapsamında SGK’ya bildirilmiyor olmak ve isteğe bağlı sigortalılık hariç aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamak veya belirtilen kapsamda sigortalı sayılmamak,

Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

Öğrenci olmamak (açıköğretim öğrencileri hariç).

20 ŞEHİRDE TYP PERSONEL ALIMI

İŞKUR’un yayımladığı ilanlara göre, 20 şehirdeki Valilik ve Kaymakamlık bünyesinde TYP personeli alınacak. Bu şehirler şöyle:

İşte TYP personel alımlarına dair liste:

Uşak:

- 5 Kişi Merkez - İş İlanı No: 317916

Ankara:

- 100 Kişi Kahramankazan - İş İlanı No: 317947

- 50 Kişi Kızılcahamam - İş İlanı No: 317948

Balıkesir:

- 8 Kişi Karesi - İş İlanı No: 317941

- 6 Kişi Gönen - İş İlanı No: 317938

- 5 Kişi Balya - İş İlanı No: 317961

- 6 Kişi Dursunbey - İş İlanı No: 317943

- 6 Kişi Savaştepe - İş İlanı No: 317944

- 5 Kişi İvrindi - İş İlanı No: 317945

- 6 Kişi Sındırgı - İş İlanı No: 317946

- 5 Kişi Altıeylül - İş İlanı No: 317958

Kırklareli:

- 10 Kişi Merkez - İş İlanı No: 317940

- 7 Kişi Merkez - İş İlanı No: 317939

Sinop:

- 7 Kişi Merkez - İş İlanı No: 317937

Denizli:

- 25 Kişi Merkez - İş İlanı No: 317936

Bolu:

- 9 Kişi Merkez - İş İlanı No: 317991

- 5 Kişi Merkez - İş İlanı No: 317935

- 33 Kişi Merkez - İş İlanı No: 317934

Sakarya:

- 11 Kişi Adapazarı - İş İlanı No: 317950

- 5 Kişi Adapazarı - İş İlanı No: 317933

Eskişehir:

- 8 Kişi Merkez - İş İlanı No: 317932

Trabzon:

- 5 Kişi Ortahisar - İş İlanı No: 317931

- 5 Kişi Ortahisar - İş İlanı No: 317930

- 30 Kişi Ortahisar - İş İlanı No: 317929

Çanakkale:

- 21 Kişi Merkez - İş İlanı No: 317927

Erzurum:

- 20 Kişi Yakutiye - İş İlanı No: 317901

- 30 Kişi Palandöken - İş İlanı No: 317942

Erzincan:

- 5 Kişi Merkez - İş İlanı No: 317963

- 11 Kişi Merkez - İş İlanı No: 317968

- 5 Kişi Merkez - İş İlanı No: 318078

Diyarbakır:

- 20 Kişi Yenişehir - İş İlanı No: 317962

- 5 Kişi Sur - İş İlanı No: 317957

Ağrı:

- 15 Kişi Merkez - İş İlanı No: 318183

Bayburt:

- 10 Kişi Merkez - İş İlanı No: 318182

- 10 Kişi Merkez - İş İlanı No: 318181

- 55 Kişi Merkez - İş İlanı No: 318180

- 20 Kişi Merkez - İş İlanı No: 317990

- 25 Kişi Merkez - İş İlanı No: 317967

- 5 Kişi Merkez - İş İlanı No: 317959

Manisa:

- 120 Kişi Gölmarmara - İş İlanı No: 317960

Bursa:

- 50 Kişi İnegöl - İş İlanı No: 318179

Bartın:

- 20 Kişi Merkez - İş İlanı No: 318185

- 5 Kişi Merkez - İş İlanı No: 318186

- 5 Kişi Merkez - İş İlanı No: 318188

Batman:

- 6 Kişi Merkez - İş İlanı No: 318189

- 5 Kişi Merkez - İş İlanı No: 318187

TYP BAŞVURU SÜRESİ VE YÖNTEMİ

TYP personel alımı ilanlarına başvuru süresi, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gündür. Başvurular, sadece İŞKUR üzerinden gerçekleştirilebilir. Adaylar, " BURADAKİ" adresine e-Devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra ilçe listesine göre arama yapabilir ve ilgilendikleri ilana başvuru yapabilirler.