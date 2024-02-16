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Çanakkale Belediyesi Ön Lisans ve Lisans Mezunu 19 Farklı Meslekte Kamu Personeli ve İşçi Alacak! Başvuru Detayları!

Çanakkale Belediyesi, farklı meslek gruplarında kamu personeli ve işçi alımı yapacak. Başvuru şartları ve detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 16.02.2024 12:31
Güncelleme Tarihi: 16.02.2024 12:31
Çanakkale Belediyesi Ön Lisans ve Lisans Mezunu 19 Farklı Meslekte Kamu Personeli ve İşçi Alacak! Başvuru Detayları!

ÇANAKKALE BELEDİYESİNDEN KAMU PERSONELİ VE İŞÇİ ALIMI

Çanakkale Belediyesi, farklı alanlarda çalıştırmak üzere kamu personeli ve işçi alımı yapacağını duyurdu. İŞKUR üzerinden yayınlanan ilana göre, belediyenin ihtiyaç duyduğu kadrolara başvurmak isteyen adayların belirli şartları taşımaları gerekiyor. Başvurular 13-19 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılacak.

ÇANAKKALE BELEDİYESİ HANGİ MESLEK GRUPLARINA ALIM YAPILACAK?

personel alımı

Çanakkale Belediyesi, 19 farklı meslek grubunda kamu personeli ve işçi alımı yapacak. İlana göre, alınacak personeller şu şekilde:

Kültürel Miras ve Turizm Meslek Elemanı (1 kişi)

Bilgi ve Belge Yöneticisi (2 kişi)

Acil Yardım ve Afet Yöneticisi (1 kişi)

Dijital Dönüşüm Personeli (1 kişi)

Arkeolog (1 kişi)

Mali Kontrolör (1 kişi)

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi (1 kişi)

Web ve Çoklu Ortam Geliştiricisi ve Sorumlusu (1 kişi)

Sosyal Hizmetler ve Danışmanlık Meslek Elemanı (2 kişi)

Maliyet Kontrol Koordinatörü (1 kişi)

Kurumsal İletişim Uzmanı (1 kişi)

Sosyal Medya Uzmanı (1 kişi)

Diğer Sosyal İşlerde Çalışanlar (1 kişi)

İnsan Kaynakları Yönetimi Meslek Elemanı (1 kişi)

Bilgisayar İşletmeni (Yönetim Bilişim Sistemleri Uzmanı) (1 kişi)

Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Meslek Elemanı (1 kişi)

LED Aydınlatma Ekipmanları Montajcısı (1 kişi)

ÇANAKKALE BELEDİYESİ KAMU PERSONELİ VE İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Çanakkale Belediyesi, kamu personeli ve işçi alımı için adaylardan genel ve özel şartlar arıyor. Genel şartlar şöyle:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak

Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek

Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak

Özel şartlar ise şu şekilde:

Yaş: Adayların 18 yaşını tamamladıktan sonra 50 yaşından gün almamış olmaları gerekiyor.

KPSS: Adayların geçerlilik süresi dolmamış olan KPSS’den Ön Lisans için P93 ve Lisans için P3 puan türünden en az 60 puan almış olmaları gerekiyor.

Mezuniyet: Adayların meslek grubuna göre Ön Lisans veya Lisans mezunu olmaları gerekiyor.

Deneyim: Adayların bazı meslek grupları için belirli bir süre deneyim sahibi olmaları gerekiyor.

ÇANAKKALE BELEDİYESİ KAMU PERSONELİ VE İŞÇİ ALIMI BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Çanakkale Belediyesi, kamu personeli ve işçi alımı için başvuruları İŞKUR üzerinden kabul ediyor. Adayların ilana uygun şartları taşımaları ve istenilen belgeleri hazırlamaları gerekiyor. Başvurular 13 Şubat 2024 tarihinde başladı ve 19 Şubat 2024 tarihinde sona erecek. Başvuru sonucunda yapılacak sınav ve mülakat tarihleri ilerleyen günlerde duyurulacak.

personel alımı

personel alımı

personel alımı

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