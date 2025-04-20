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Çanakkale'de Gençlik Türk Müziği Orkestrası Konseri Düzenlendi

Çanakkale'de 14 üniversiteden konservatuvar öğrencileri, Türk müziği eserleriyle dinleyicilere keyifli bir konser sundu.

Yayın Tarihi: 20.04.2025 21:52
Güncelleme Tarihi: 20.04.2025 21:52
Çanakkale'de Gençlik Türk Müziği Orkestrası Konseri Düzenlendi

Çanakkale'de Gençlik Türk Müziği Orkestrası Konseri

Çanakkale'de, 14 üniversitenin konservatuvar öğrencilerinden oluşan "Gençlik Türk Müziği Orkestrası" unutulmaz bir konser gerçekleştirdi.

İçerik ve Destek

İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Prof. Cihangir Terzi'nin şefliğinde sahne alan orkestra, Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Sanat Dalları Eğitim Konseyi'nin öncülüğünde ve Kale Grubu'nun desteğiyle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ev sahipliğinde İÇDAŞ Kongre Merkezi'nde izleyici karşısına çıktı.

Konserin Detayları

Türkiye'nin dört bir yanından gelen ortaokul ve lise düzeyindeki konservatuvar öğrencileri, konserde geleneksel Türk müziğinin güzel örneklerini dinleyicilere sundu. Eserler, şarkılar ve türkülerle dolu bir melodi repertuvarı ile konukların ilgisini çekti.

Katılımcılar

Konsere, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, ÜAK Sanat Dalları Eğitim Konseyi Başkanı ve ÇOMÜ Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Türkmen ile pek çok müziksever dinleyici katıldı.

Çanakkale'de, 14 üniversitenin konservatuvar öğrencilerinden oluşan "Gençlik Türk Müziği...

Çanakkale'de, 14 üniversitenin konservatuvar öğrencilerinden oluşan "Gençlik Türk Müziği Orkestrası" konser verdi. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Prof. Cihangir Terzi'nin şefliğindeki orkestra, Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Sanat Dalları Eğitim Konseyi önderliğinde, Kale Grubunun desteğiyle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin (ÇOMÜ) ev sahipliğinde İÇDAŞ Kongre Merkezi'nde sahne aldı.

Çanakkale'de, 14 üniversitenin konservatuvar öğrencilerinden oluşan "Gençlik Türk Müziği...

Çanakkale'de, 14 üniversitenin konservatuvar öğrencilerinden oluşan "Gençlik Türk Müziği Orkestrası" konser verdi. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Prof. Cihangir Terzi'nin şefliğindeki orkestra, Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Sanat Dalları Eğitim Konseyi önderliğinde, Kale Grubunun desteğiyle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin (ÇOMÜ) ev sahipliğinde İÇDAŞ Kongre Merkezi'nde sahne aldı.

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