İstanbul'dan o ile gitmek artık 80 dakika sürecek! Şehiriçi ulaşımdan bile kısa

İnsana ve çevreye odaklı, akıllı, güvenli, entegre ulaşım sistemlerinde küresel öncü olmayı hedefleyen Bakanlık, yeni yüzyılda da ülke çapındaki yatırımlarıyla ulaşım alanında mega projelere imza atmaya devam edecek. Hedefliyor. Yüzyılın en hızlı projesi ise o iki şehir arasında yapılacağını Ulaştırma ve altyapı bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından açıklandı. İşte detaylar...

İstanbul'dan o ile gitmek artık 80 dakika sürecek! Şehiriçi ulaşımdan bile kısa
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Ankara-İstanbul YHT projesiyle yolculuk süresini 80 dakikaya indirmeyi ve Ankara-İzmir YHT hattını 2026 veya 2027 yılı sonuna kadar tamamlamayı planladıklarını açıkladı. Detaylar haberimizde...

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İSTANBUL-ANKARA ARASI YENİ HIZLI TREN HATTIYLA 80 DAKİKAYA İNECEK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yeni yol geliştirme projelerinin ayrıntılarını paylaşarak, İstanbul-Ankara mesafesini 80 dakikaya indirecek hızlı tren projesinin hayata geçirileceğini duyurdu.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü demiryolu projesinin ihalesi bu yıl yapılacak. Ankara ile İstanbul'u birbirine bağlayan süper hızlı hattın toplam uzunluğu 344 kilometre olacak ve saatte maksimum 350 kilometre hıza ulaşacak.

Bakan Uraloğlu, yaptığı açıklamada projenin 2028 yılında hayata geçirilmesinin planlandığını söyledi. Yeni yüksek hızlı demiryolu hattı, İstanbul-Ankara arasındaki ulaşımı daha hızlı ve verimli hale getirerek mevcut süreyi önemli ölçüde kısaltacak.

Ulaştırma Bakanı ayrıca son 21 yılda sadece kendi bakanlığının İstanbul'un ulaşım ve haberleşme altyapısına 1.163,2 milyar TL yatırım yaptığını vurguladı.

Yüksek hızlı trenin İstanbul-Ankara arasındaki yolculuk süresi mevcut durumda yaklaşık beş saat iken, yeni yüksek hızlı tren projesinde bu sürenin 80 dakikaya, yani yaklaşık bir buçuk saate indirileceği belirtiliyor. Ancak projenin fiyatlandırma detaylarına ilişkin henüz bir bilgi verilmedi.

MEVCUT İSTANBUL-ANKARA ARASI HIZLI TREN HATTININ FİYATLARI ŞÖYLE:

Standart Ekonomi: 430 Türk Lirası

Standart Business: 645 Türk Lirası

Standart Genç (13-26 yaş arası): 370 Türk Lirası

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