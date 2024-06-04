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18-50 yaş arası iş arayanlara müjde! Belediyeye en az ilkokul mezunu personel alımı

Birçok kurum ya da kuruluş Kurban Bayramı öncesi personel alımları için ilanlarını yayınlıyorlar. Bu belediye de bayram öncesi iş arayanların yüzünü güldürecek bir ilan yayınladı. İşte detaylar…

Yayın Tarihi: 04.06.2024 23:31
Güncelleme Tarihi: 04.06.2024 23:31
18-50 yaş arası iş arayanlara müjde! Belediyeye en az ilkokul mezunu personel alımı

Kurban Bayramı öncesi belediye de çalışmak isteyenlere müjde! Muratpaşa Belediyesi iş arayanların yüzünü güldürecek istihdam haberini duyurdu. Detaylar haberimizde…

dizi

MURATPAŞA BELEDİYESİ 20 İŞÇİ ALIMI İLANI- İLKOKUL, 18 - 50 YAŞ

Muratpaşa Belediyesi, çeşitli alanlarda en az ilkokul mezunu memur alımı yapacak. Kota tahsisi ve iş ilanı numaraları paylaşıldı.

Muratpaşa Belediyesi toplam 20 işçi için işe alım ilanı açıkladı. İlkokul ve üzeri mezun adaylar arasından 50 yaş altı 20 işçi alımı. Personel alımı geçici olarak yapılacaktır.

HANGİ KADROLARDA İŞÇİ ALIMI YAPILACAK?

20 Beden İşçisi (Genel) - İş İlanı No: 00008268875

BAŞVURU İÇİN HANGİ ŞARTLAR ARANACAK?

Belediye, en az ilkokul diplomasına sahip işçileri işe alacağını söyledi. Bu kapsamda adayların 18 yaşını doldurmuş, görevlerini yapmalarına engel olabilecek sağlık sorunları bulunmayan ve ilgili alanla ilgili bilgi sahibi olmaları gerekmektedir.

GEÇİCİ SÜRELİ İŞÇİ ALINACAK!

Alımlar geçici statüde yapılacak olup Belediye Çalışma süresi 5 ay 29 gün olacaktır.

BAŞVURULAR NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

Muratpaşa Belediyesi'ne kayıt için başvuru süreci başladı. 9 Mayıs 2024 tarihinde başlayan başvurular en geç 13 Mayıs 2024 tarihine kadar tamamlanacaktır. Yukarıdaki yayın numarasını yalnızca İŞKUR üzerinden yapacağınız başvurularda kullanabilirsiniz.

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