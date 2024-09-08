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Çanakkale'de Türkiye Kültür Yolu Festivali Devam Ediyor

Çanakkale'de süren Türkiye Kültür Yolu Festivali, sanattan eğlenceye birçok etkinlik sunuyor.

Yayın Tarihi: 08.09.2024 14:15
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 14:38
Çanakkale'de Türkiye Kültür Yolu Festivali Devam Ediyor

Çanakkale'de Kültürel Zenginlik

Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, dokuzuncu durağı Çanakkale'de devam ediyor. Bu yılki festivalde dünyanın dört bir yanından çeşitli etkinlikler sergileniyor.

Mitolojik ve Sanatsal Etkinlikler

Festivalin önemli etkinliklerinden biri, Troya Müzesi Etkinlik Alanı'nda sahne alan Kekeça grubunun sunduğu "Mitolojik Hikayeler: Troya Atı" gösterisiydi. İzleyiciler, Troya'nın efsanelerine yolculuk ederken, ünlü Troya Atı'nın hikayesini keşfetme fırsatı buldular.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İÇDAŞ Kara Yusuf Kongre Merkezi ise, Wolfgang Amadeus Mozart’ın son operası olan "Sihirli Flüt"ten esinlenerek hazırlanan çocuk operası "Sihirli Flüt (Tamino'nun Rüyası)" ile dolu dolu anlara ev sahipliği yaptı. Festivalin eğlenceli anlarından biri de ünlü komedyen Gökhan Ünver'in stand-up gösterisiydi.

Arkeolojik Geziler ve Çocuk Etkinlikleri

Etkinlikler arasında İskenderin Kenti: Aleksandreia Troas programı da yer aldı; burada kazılarda çalışan arkeologlar, katılımcılara ören yerini gezdirdi. Parion Kazı Alanı'nda da antik kentte yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgiler verildi.

Çocuklar için düzenlenen "Çocuk Köyü" etkinlik alanında, çeşitli atölye çalışmaları, tiyatro gösterileri ve oyun alanları ile dolu renkli aktiviteler düzenlendi. Festivalin sekizinci gününde çocuk tiyatrosu "Kral Şakir" ve "Orman Karıştı" gösterileri minik seyircileri eğlendirdi.

Amatör Sesleri Keşfetme ve Konserler

Ayrıca, Mehmet Akif Ersoy İl Halk Kütüphanesi'nde "Metin Özdamarlar ile Geçit Vermez Çanakkale" etkinliği düzenlenerek çocuklara tarih bilinci kazandırıldı. Bu arada, amatör sesleri buluşturmayı amaçlayan "Sen de Söyle" yarışmasının üçüncüsü yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Yarışmada, sağlık personeli İzelcan Göksu ve müzik öğretmeni Hakan Güder finale yükseldi.

Yarışmanın finalinde, Berkay konseri öncesinde, Izelcan Göksu "Begonvil", Hakan Güder ise "Endamın Yeter" şarkılarını on binlerce izleyici karşısında seslendirdi. Toplamda 1827 oy kullanıldı ve yüzde 61,5 oranıyla birinci seçilen İzelcan Göksu, tekrar sahneye çıkarak alkışlar eşliğinde şarkısını seslendirdi.

Son olarak, Tarafsız Gözler arasında ilgiyle beklenen sanatçı Berkay, Anadolu Hamidiye Tabyası Açık Hava Sahnesi'nde konsere çıktı; alanı dolduran on binlerce insan, şarkılara eşlik etti. Ayrıca, Troya Müzesi'nin bahçesinde düzenlenen yoga etkinliği de katılımcılara farklı bir deneyim yaşattı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin dokuzuncu...

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin dokuzuncu durağı olan Çanakkale'de etkinlikler sürüyor. Katılımcılar, Troya Müzesi'nin bahçesinde, zeytin ağaçlarının huzurlu atmosferinde yoga yapmayı deneyimledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin dokuzuncu...

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin dokuzuncu durağı olan Çanakkale'de etkinlikler sürüyor. Katılımcılar, Troya Müzesi'nin bahçesinde, zeytin ağaçlarının huzurlu atmosferinde yoga yapmayı deneyimledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin dokuzuncu...

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin dokuzuncu durağı olan Çanakkale'de etkinlikler sürüyor. Katılımcılar, Troya Müzesi'nin bahçesinde, zeytin ağaçlarının huzurlu atmosferinde yoga yapmayı deneyimledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin dokuzuncu...

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin dokuzuncu durağı olan Çanakkale'de etkinlikler sürüyor. Katılımcılar, Troya Müzesi'nin bahçesinde, zeytin ağaçlarının huzurlu atmosferinde yoga yapmayı deneyimledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin dokuzuncu...

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin dokuzuncu durağı olan Çanakkale'de etkinlikler sürüyor. Katılımcılar, Troya Müzesi'nin bahçesinde, zeytin ağaçlarının huzurlu atmosferinde yoga yapmayı deneyimledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin dokuzuncu...

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin dokuzuncu durağı olan Çanakkale'de etkinlikler sürüyor. Katılımcılar, Troya Müzesi'nin bahçesinde, zeytin ağaçlarının huzurlu atmosferinde yoga yapmayı deneyimledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin dokuzuncu...

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin dokuzuncu durağı olan Çanakkale'de etkinlikler sürüyor. Katılımcılar, Troya Müzesi'nin bahçesinde, zeytin ağaçlarının huzurlu atmosferinde yoga yapmayı deneyimledi.

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