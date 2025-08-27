Çanakkale Kültür Yolu Festivali 30 Ağustos-7 Eylül: 34 Noktada 400 Etkinlik

Çanakkale Kültür Yolu Festivali 30 Ağustos-7 Eylül arasında başlıyor

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin onuncu durağı Çanakkale olacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen festival, 30 Ağustos-7 Eylül tarihlerinde kentte 34 farklı noktada 400 etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Bağımsızlık mücadelesinin simgesi ve milletin birlik ruhunu temsil eden Çanakkale, bu yıl dördüncü kez festivale ev sahipliği yapacak. Etkinlik programı; konserler, sergiler, atölyeler, söyleşiler, gastronomi deneyimleri ve her yaşa yönelik etkinliklerle zenginleşecek.

Sergiler: Tarih, direnç ve sanatın buluşması

Festivalde sanatseverleri kentin kültürel dokusunu keşfetmeye davet eden birçok sergi yer alacak. Öne çıkan seçkiler arasında;

Hala Yaşıyorum - Küratörlüğünü Samed Karagöz'ün üstlendiği, çağdaş Filistin sanatından çarpıcı eserler Manfred Osman Korfman Kütüphanesi'nde sanatseverlerle buluşacak. Sergide 16 Filistinli sanatçının çalışmaları; tarih, direniş ve umudu yansıtıyor.

Şehzadeler Sultanlar Oyuncak Sergisi - Troya Müzesi Zemin Kat Sirkülasyon Alanı'nda, Osmanlı Oyuncakları Atölyesi tarafından üretilen 41 oyuncaktan oluşan seçki geleneksel Osmanlı oyuncaklarını tanıtacak. Ziyaretçiler ayrıca dev oyuncaklarla hatıra fotoğrafları çektirebilecek.

Anadolu Hamidiye Tabyası Hangar, İstanbul Kültürlerarası Sanat Diyalogları Derneği projelendirdiği Medeniyetlerin Mirası sergisine ev sahipliği yaparken; Çanakkale Kent Müzesi Sergi Alanı'ndaki Zamanın Katmanları sergisi, Kenan Işık'ın gravür estetiğiyle İstanbul'un çok katmanlı belleğine bakış sunacak.

Allahaısmarladık: Çanakkale Savaşı'nda Bir Şehidin Günlüğü - Mehmet Akif Ersoy İl Halk Kütüphanesi'nde açılacak bu sergide, Teğmen İbrahim Naci'nin Çanakkale Cephesi'nde tuttuğu günlüklerden seçme alıntılar yer alacak; ziyaretçiler hem tarih hem insan ruhuna dokunan bir deneyim yaşayacak.

Bunların yanı sıra kentin farklı noktalarında pek çok sergi ziyarete açık olacak.

Konserler ve sahne programı

Festival süresince kent genelinde düzenlenecek konserlerle Çanakkale coşacak. Anadolu Hamidiye Tabyası Açık Hava Sahnesi'ndeki ana sahnede Buray, Resul Dindar, Tuğçe Kandemir, Ferhat Göçer, Ersay Üner, Suzan Kardeş & Serkan Çağrı, Haluk Levent, Bengü ve Salman Tin gibi isimler sahne alacak.

Ayrıca İstanbul Devlet Opera ve Balesi 'Anadolu'dan Hikayeler' ve 'A. Vivaldi Dört Mevsim', Sezen Kiremit 'Neydi O Şarkı?', Görkem Şen 'Yaybahar', Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu 'Dardanos'ta Balkan Esintileri' konserleriyle izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak.

İstanbul Meydan Meşkleri Topluluğu 'Sema Mukabelesi', Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu ve HasSak Ethno-Folk Group da festival programında yer alacak. Festival vizyonu kapsamında, Çanakkale E Tipi Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumu'ndaki tutuklu ve hükümlüler de Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü sanatçılarının vereceği konserle sanatla buluşturulacak.

Programda ayrıca tiyatro gösterimleri, söyleşiler, fotomaraton, geziler, paneller ve atölye çalışmaları da yer alacak.

Şehit denizciler 72 yıl sonra anı dalışıyla anılacak

TCG Dumlupınar denizaltısının 1953'te Çanakkale Boğazı’nda batışı sonucu şehit düşen 81 denizci, festival kapsamında 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda anlamlı bir etkinlikle anılacak. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Kuzey Deniz Saha Komutanlığı, Donanma Komutanlığı ve Çanakkale Boğaz Komutanlığı koordinasyonunda düzenlenecek Saygı dalışında, 3-4 kişilik profesyonel dalgıç ekipleri anı plaketini denizaltının bulunduğu noktaya bırakacak.

Ayrıca 4-7 Eylül tarihlerinde Anadolu Hamidiye Tabyası Dalış Noktası'nda 'Çanakkale Anı Dalışı' etkinlikleri gerçekleştirilecek.

Uluslararası sualtı fotoğraf yarışması

Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'nda düzenlenecek Uluslararası Sualtı Fotoğraf Yarışması, Çanakkale'nin tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerini dünyaya tanıtmayı amaçlıyor. Birinci Dünya Savaşı'na sahne olan sularımızdaki savaş batıkları, sualtı fotoğrafçıları ve videografçılar tarafından belgelenerek kültürel mirasın korunmasına katkı sağlayacak.

Çocuklar için özel etkinlikler: Çocuk Köyü

Anadolu Hamidiye Tabyası Çocuk Etkinlik Alanı'nda kurulacak Çocuk Köyü, atölyeler, sahne gösterileri, tiyatrolar, oyun alanları ve eğitim aktiviteleriyle minik ziyaretçilerin buluşma noktası olacak. Programda 'Ali Baba'nın Çiftliği Tematik Alan', 'Aselsan', 'Kaligrafi Sanat Köşesi', 'Robotik Kodlama', 'Tarih Koruyucuları', 'Çocuk Oyun Şenliği' ve 'Gelincik Neden Kırmızı?' gibi etkinlikler yer alıyor. TRT Market'te ise TRT lisanslı ürünleri ziyaretçilere sunulacak.

Lezzet Noktaları: Geleneksel tatlar ve ünlü şefler

Festival kapsamında gastronomi değerlerini öne çıkarmak amacıyla ünlü şefler, Çanakkale'de belirlenen 10 Lezzet Noktası restoranında yöresel lezzetler hazırlayacak. Coğrafi işaretli ürünler ve unutulmaya yüz tutmuş geleneksel tatlar misafirlerle buluşacak; restoranların girişlerinde özel tasarlanmış 'Lezzet Noktası' logoları yer alacak.

Çanakkale Kültür Yolu Festivali, tarih ve kültür mirasıyla bir arada sanat, müzik, gastronomi ve çocuk etkinliklerini buluşturarak kenti ziyaretçiler için cazip bir kültür rotası haline getiriyor.