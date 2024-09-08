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Carrefour'dan Büyük İndirim! Ayçiçek Yağı 500 TL Üzeri Alışverişte Büyük İndirim Fırsatı

CarrefourSA'nın yeni kampanyasında, 500 TL ve üzeri alışverişlerde 5 lt!lik ayçiçek yağı 229,50 TL yerine sadece 205 TL! Detaylar ve fırsatları kaçırmayın

Yayın Tarihi: 08.09.2024 14:13
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 14:21
Carrefour'dan Büyük İndirim! Ayçiçek Yağı 500 TL Üzeri Alışverişte Büyük İndirim Fırsatı

CarrefourSA'dan Büyük İndirim: Ayçiçek Yağı Şimdi Daha Uygun Fiyatla!

CarrefourSA, müşterilerine büyük bir kampanya sunuyor. 500 TL ve üzeri alışverişlerde CarrefourSA Kart sahiplerine özel olarak ayçiçek yağı fiyatlarında önemli bir indirim uygulanıyor. 5 litrelik pet ambalajda sunulan Carrefour Ayçiçek Yağı, normalde 229,50 TL olan fiyatından 205 TL'ye düşüyor. Bu fırsat, mutfakta sıkça kullanılan ve yemeklerinizin lezzetini artıran ayçiçek yağını daha ekonomik bir şekilde temin etme şansı sunuyor.

Carrefour'dan Büyük İndirim! Ayçiçek Yağı 500 TL Üzeri Alışverişte Büyük İndirim Fırsatı

KAMPANYA DETAYLARI

CarrefourSA'nın sunduğu bu kampanya, 1 adet ayçiçek yağı ürünü için geçerli olup, yalnızca CarrefourSA Kart ile yapılan 500 TL ve üzeri alışverişlerde uygulanmaktadır. Bu fırsatı kaçırmamak için, alışverişlerinizi CarrefourSA mağazalarından yaparak avantajlardan yararlanabilirsiniz. Kampanya, belirli mağaza lokasyonlarında ve ürün stoklarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir, bu yüzden alışveriş öncesinde kampanya detaylarını kontrol etmek faydalı olacaktır.

ÜRÜN BİLGİLERİ

Carrefour Ayçiçek Yağı, 5 litrelik pet ambalajında, CarrefourSA reyonlarında sıvı yağlar bölümünde yer alıyor. Türk mutfağının vazgeçilmez besinlerinden biri olan ayçiçek yağı, yemeklerde kullanılan hafif ve aromatik bir yağdır. Damatta bıraktığı muhteşem lezzet ve hoş aroması ile bilinir. Ara ve ana öğünlerde sıkça tercih edilen bu yağ, yemeklerinizin hem besleyici değerini artırır hem de hafif ve doyurucu olmasını sağlar.

Carrefour Ayçiçek Yağı, mutfakta geniş bir kullanım alanına sahip olup, çeşitli yemek tariflerinde ve kızartmalarda ideal bir tercih olarak öne çıkıyor. Uygun fiyatlı ve yüksek kaliteli ürün arayışında olanlar için bu kampanya büyük bir fırsat sunuyor.

KAMPANYANIN GEÇERLİ OLDUĞU MAĞAZALAR

Kampanya, CarrefourSA mağazalarında geçerlidir. Her mağazanın kampanya uygulama ve fiyatlandırma politikaları farklılık gösterebileceğinden, alışveriş yapmadan önce kampanyanın geçerli olduğu mağazaları kontrol etmek önemlidir. CarrefourSA Kart kullanarak yapılan alışverişlerde, bu büyük indirimden yararlanabilirsiniz.

NASIL FAYDALANILIR?

Kampanyadan yararlanmak için, CarrefourSA Kart ile 500 TL ve üzeri alışveriş yapmanız gerekmektedir. Ayçiçek yağının indirimli fiyatından yararlanmak için, alışverişlerinizde bu kartı kullanarak ödeme yapmalısınız. Kampanya, yalnızca 1 adet ayçiçek yağı ürünü için geçerli olup, her 500 TL ve üzeri alışverişte bu fırsatı değerlendirebilirsiniz.

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