CarrefourSA az önce duyurdu! Balıktan kırmızı ete tam yüzde 40 indirim
Bu indirimle herkes et alabilecek. Bu tarihlerde CarrefourSA'nın yapacağı indirimi duyunca herkes oraya koşacak! Et yemek hayal olmayacak. Carefoursa'da büyük indirim! İşte detaylar...
CarrefourSA, 30 Kasım- 10 Aralık 2023 tarihleri arasında geçerli olacak yeni kampanya dönemini müşterileriyle buluşturuyor. Müşteri memnuniyetini ön planda tutan Carrefour, avantaj dolu indirimlerle alışveriş deneyimini daha da özel hale getiriyor. İşte, 30 Kasım- 10 Aralık 2023 tarihleri arasında geçerli olacak CarrefourSA kataloğunda yer alan bazı özel fırsatlar.
CARREFOURSA 30 KASIM- 10 ARALIK KATALOĞU