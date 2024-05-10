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Carrefoursa’da o kartın sahipleri yaşadı! Bütün dolabınızı yarı fiyatına doldurabilirsiniz

Carrefoursa’da son hız indirimler devam ediyor. Özellikle Carrefour karta sahip iseniz mutfağı yarı fiyatlara doldurmanız mümkün.

Yayın Tarihi: 10.05.2024 11:36
Güncelleme Tarihi: 10.05.2024 11:36
Carrefoursa’da o kartın sahipleri yaşadı! Bütün dolabınızı yarı fiyatına doldurabilirsiniz

O kadar ki yaptığı indirimler ile diğer zincir marketlerin yarısından fazlasını ödeyebilirsiniz. Carrefour mayıs ayının başından itibaren düzenli olarak gıda ürünlerine indirim yapıyor. Bu durum özellikle geniş aileler tarafından ilgi ile karşılandı.

Özellikle carrefour kartı olanlar için ise özel fiyatlar belirlendi. Carrefour karta sahip olan kişiler dilerse online alışveriş noktasında da belirli indirimler yakalayabilir. Bu indirim süreci karta sahip olanlar için süresiz olarak devam edecektir.

Carrefoursa’da o kartın sahipleri yaşadı! Bütün dolabınızı yarı fiyatına doldurabilirsiniz

Carrefoursa Kartı Olanlar İndirimi İkiye Katladı!

Genel olarak gıda ürünleri başta olmak üzere temizlik ve ihtiyaç ürünlerinde de belli oranda indirim yapıldı. Bu indirim oranları genel olarak %30 ile %50 arasında değişiyor. Eğer carrefour kart sahibi değil iseniz en hızlı şekilde bir carrefoursa mağazasından veya online uygulama üzerinden ulaşım sağlayabilirsiniz. Carrefoursa özellikle zeytinyağı gibi temel ihtiyaç gıda ürünlerinde yaptığı yarı fiyatına indirimler ile de gündeme gelmiştir.

Carrefoursa Mayıs Ayı Boyunca İndirime Devam Edecek!

Mayıs ayının devam eden günlerinde Carrefoursa indirimlere devam edecek. Yaptığı indirimler genel olarak gıda üzerine olsa bile temizlik ürünleri içinde belli oranda indirimler yapıldığı görülmüştür. Ayrıca indirim yapılan ürünler tam olarak belirli olmayıp raftaki tüm ürünler için carrefour kart ile indirimler almanız mümkündür.

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