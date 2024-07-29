Çatkapı gelen misafirlere pratik tava böreği! İçi yumuşacık patatesli: Dışı çıtır çıtır

Lezzetli ve yapımı çabuk olan patatesli börek, misafirlerimizin büyük beğenisini kazanacak. Denemek istiyorsanız lütfen göz atın!

Börek yapımı Türk mutfağının vazgeçilmeyen lezzetlerinden birisidir. Ancak zaman kısıtlılığı nedeniyle uzun bir hazırlık aşamasına geçmek istemeyebilirsiniz. Bu noktada basit bir patates hamuru tarifi işinize yarayacaktır. Tek tavada yapımı kolay olan bu lezzetli hamur işi, misafirlere ve aileye servis yapmak için mükemmeldir.

Patatesli tava böreği, kullanışlı ve lezzetli bir kahvaltı seçeneği olarak sofranızı renklendirecek harika bir tariftir. Bu tarifi sadece 3 patates ve 3 yumurta ile yapmak kolaydır.

Patatesli Tava Böreği Tarifi

Malzemeler:

3 adet patates

3 adet yumurta

7 dilim mozzarella ya da kaşar peyniri (isteğe bağlı)

Yarım bağ dereotu (isteğe bağlı)

Yarım çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı tatlı kırmızı toz biber

Çeyrek çay kaşığı karabiber





Hazırlanışı:

Patatesli börek hazırlamak için ilk olarak patatesleri rendeleyin. Rendelenmiş patatesleri bir kaseye koyun ve birkaç dakika soğuk suda bekletin. Yumurtaları ayrı bir kaseye kırın. Tuz, karabiber ve toz kırmızı biberi ekleyip el mikseriyle iyice karıştırın.

Patatesleri soğuk sudan çıkarıp iyice sıkın. Sıkılmış patatesleri yumurta karışımına ekleyin ve iyice karıştırın. Yapışmaz bir tencerede yeterince zeytinyağını ısıtın. Hazırladığınız patates karışımının yarısını tavaya tüm yüzeyi kaplayacak şekilde ekleyin. Peynir dilimlerini patateslerin üzerine yayın ve üzerine kalan patates karışımını ekleyin.

10 dakika kadar kısık ateşte kızartın. Daha sonra hazır patates hamurunu geniş bir tabağa çevirin ve diğer tarafını yaklaşık 5 dakika pişirin. Tavayı ocağın üzerinden alın. Hazır patatesli böreği bir tabağa koyun, dilimleyin ve servis yapın. Afiyet olsun!