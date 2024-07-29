Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Çatkapı gelen misafirlere pratik tava böreği! İçi yumuşacık patatesli: Dışı çıtır çıtır

Bu kullanışlı tarifle tavada hamur yapmanın çok basit olduğunu göreceksiniz.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 20:03
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 20:03
Çatkapı gelen misafirlere pratik tava böreği! İçi yumuşacık patatesli: Dışı çıtır çıtır

Lezzetli ve yapımı çabuk olan patatesli börek, misafirlerimizin büyük beğenisini kazanacak. Denemek istiyorsanız lütfen göz atın!

Börek yapımı Türk mutfağının vazgeçilmeyen lezzetlerinden birisidir. Ancak zaman kısıtlılığı nedeniyle uzun bir hazırlık aşamasına geçmek istemeyebilirsiniz. Bu noktada basit bir patates hamuru tarifi işinize yarayacaktır. Tek tavada yapımı kolay olan bu lezzetli hamur işi, misafirlere ve aileye servis yapmak için mükemmeldir.

Patatesli tava böreği, kullanışlı ve lezzetli bir kahvaltı seçeneği olarak sofranızı renklendirecek harika bir tariftir. Bu tarifi sadece 3 patates ve 3 yumurta ile yapmak kolaydır.

Patatesli Tava Böreği Tarifi

Malzemeler:

3 adet patates

3 adet yumurta

7 dilim mozzarella ya da kaşar peyniri (isteğe bağlı)

Yarım bağ dereotu (isteğe bağlı)

Yarım çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı tatlı kırmızı toz biber

Çeyrek çay kaşığı karabiber

Patatesli Tava Böreği Tarifi

Hazırlanışı:

Patatesli börek hazırlamak için ilk olarak patatesleri rendeleyin. Rendelenmiş patatesleri bir kaseye koyun ve birkaç dakika soğuk suda bekletin. Yumurtaları ayrı bir kaseye kırın. Tuz, karabiber ve toz kırmızı biberi ekleyip el mikseriyle iyice karıştırın.

Patatesleri soğuk sudan çıkarıp iyice sıkın. Sıkılmış patatesleri yumurta karışımına ekleyin ve iyice karıştırın. Yapışmaz bir tencerede yeterince zeytinyağını ısıtın. Hazırladığınız patates karışımının yarısını tavaya tüm yüzeyi kaplayacak şekilde ekleyin. Peynir dilimlerini patateslerin üzerine yayın ve üzerine kalan patates karışımını ekleyin.

10 dakika kadar kısık ateşte kızartın. Daha sonra hazır patates hamurunu geniş bir tabağa çevirin ve diğer tarafını yaklaşık 5 dakika pişirin. Tavayı ocağın üzerinden alın. Hazır patatesli böreği bir tabağa koyun, dilimleyin ve servis yapın. Afiyet olsun!

İLGİLİ HABERLER

Domates konservelerinin lezzetini ikiye katlıyor! Küçük tüyo sayesinde aylarca bozulmayacak

Covid-19 kabusu geri döndü! Bu sefer daha beter yayılıyor: Belirtilere dikkat!

Kadir Ezildi'nin babası yıllar sonra ortaya çıktı! Mesleği herkesi şaşırttı: Kimse o isim olduğuna inanamadı

Emeklileri Denizbank'a koşturacak kampanya! Tek başvuru yetiyor: Geri ödemesiz 12.000 TL verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çeyiz hazırlayanlar akın edecek! BİM'de teklisi değil 6'lısı 79 TL
2
Migros indirimin kralını yaptı! Bu fiyatlar sadece 3 gün geçerli olacak
3
Tarım Kredi market kırmızı et fiyatlarını değiştirdi! Kıyma, kuşbaşı bu fiyata raflarda
4
Adalet Bakanlığı 35 bin TL maaşlı personel alımını duyurdu! 81 ilde başvurular açılıyor
5
Honda Civic için ÖTV kaldırıldı! İkinci el parasına peynir ekmek gibi kapışılacak
6
18-50 yaş arası iş arayanlara müjde! Belediyelere yüksek maaşla personel alımı yapılacak
7
Orman Genel Müdürlüğü personel alımı! KPSS şartı yok, kurayla alınacak

Domates konservelerinin lezzetini ikiye katlıyor! Küçük tüyo sayesinde aylarca bozulmayacak

Çatkapı gelen misafirlere pratik tava böreği! İçi yumuşacık patatesli: Dışı çıtır çıtır

Ehliyet sorunu tamamen çözülüyor! Beklenen onay geldi: 81 ilde yeni dönem başlıyor

Covid-19 kabusu geri döndü! Bu sefer daha beter yayılıyor: Belirtilere dikkat!

Demir depolarını fulleyen besin! İbrahim Saraçoğlu bizzat önerdi: Her kaşığında şifa var

Milli Emlak’ta 78.000 TL’ye arsa satışı için son 2 gün! O şehirdekiler yaşadı

Kadir Ezildi'nin babası yıllar sonra ortaya çıktı! Mesleği herkesi şaşırttı: Kimse o isim olduğuna inanamadı

Şart yok! O banka yakınını davet edene 10 bin lira ödeme yapacak!

EYT'yi kaçırıp üzülüne iyi haber geldi! 2000 ve sonrası sigortalılar için erken emeklilik müjdesi

Emeklileri Denizbank'a koşturacak kampanya! Tek başvuru yetiyor: Geri ödemesiz 12.000 TL verilecek

Yarın BİM’de 5 kilo yoğurt ile süt ürünlerinde büyük indirimler!

O bankadan müşterilene görülmemiş kampanya! Tak diye 500 TL indirim