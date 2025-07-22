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Çay Ocağı Kitap Köşesi ile Kültür Merkezi Oluyor

Erzincan'daki Yavuz Selim Cami altındaki çay ocağı, kitap köşesi ile dolup taşan bir kültür merkezi haline geldi.

Yayın Tarihi: 22.07.2025 12:26
Güncelleme Tarihi: 22.07.2025 12:26
Çay Ocağı Kitap Köşesi ile Kültür Merkezi Oluyor

Çay Ocağı, Kitap ve Kültürün Buluşma Noktası

Erzincan'da bulunan Yavuz Selim Cami altındaki çay ocağı, kitaplık ile buluşarak mahallenin kültür merkezi haline geldi. Vali Hamza Aydoğdu'nun başlattığı bu güzel uygulama, cami cemaati ve çevredeki vatandaşların boş zamanlarını değerlendirmesi için ideal bir ortam sunuyor.

Vatandaşların Kitapla Olan İlişkisi Güçleniyor

Yaklaşık 25 yıldır çay ocağını işleten Osman Tiryaki, her yaştan insanın buraya gelerek çay içerken kitap okuduğunu belirtiyor. Tiryaki, "Erzincan Valimiz buraya geldiğinde, 'buraya bir kitaplık hediye edelim' dedi. Sağ olsun geldi, kitap köşesini de kendisi açtı," diyerek kitabın ve çayın buluştuğu bu sıcak ortamın önemine değiniyor.

Yaşlıdan Gence Herkes Burada

86 yaşındaki Abdulcelil Torun, "Buraya geliyoruz, çayımızı içiyoruz, kitap okuyoruz, muhabbet ediyoruz," diyerek, çay ocağının sosyal bir alan olduğunu vurguluyor. Torun, bu tür etkinliklerin İslami ve insani açıdan da önemli olduğunu ifade ediyor.

Diğer vatandaşlardan Aziz Rıdvan Toker ise, namazlardan önce ve sonra kitap okuyarak zihnini açtığını belirtiyor. "Bazen okuduğumuz şeyleri aramızda paylaşıyoruz. Güzel oluyor böyle bir mekana da bu yakışıyor," diyerek, okumanın önemine dikkat çekiyor.

Toplumsal Bir Buluşma Alanı

Irfan Kırmacı, Vali Aydoğdu'ya teşekkür ederek, "Cemaatimiz burada toplanıyor, çayımızı yudumlarken kitap okuyarak veya Kur'an-ı Kerim okuyarak faydalanıyorlar. Vesile olan herkesten Allah razı olsun." dedi. Bu çay ocağı, sadece bir içecek alanı değil, aynı zamanda kültür, öğrenme ve paylaşımın yapıldığı bir mekan olarak hayat bulmaya devam ediyor.

Erzincan'da kitaplık kazandırılan cami altındaki çay ocağı, mahallenin adeta kültür merkezi oldu....

Erzincan'da kitaplık kazandırılan cami altındaki çay ocağı, mahallenin adeta kültür merkezi oldu. Yavuz Selim Cami altında bulunan çay ocağını geçen yıl ziyaret eden ve mekanda oyun oynanmaması, dostça samimi sohbetlerin yapılmasından etkilenen Vali Hamza Aydoğdu, buraya bir kitaplık kazandırdı.

Erzincan'da kitaplık kazandırılan cami altındaki çay ocağı, mahallenin adeta kültür merkezi oldu....

Erzincan'da kitaplık kazandırılan cami altındaki çay ocağı, mahallenin adeta kültür merkezi oldu. Yavuz Selim Cami altında bulunan çay ocağını geçen yıl ziyaret eden ve mekanda oyun oynanmaması, dostça samimi sohbetlerin yapılmasından etkilenen Vali Hamza Aydoğdu, buraya bir kitaplık kazandırdı.

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