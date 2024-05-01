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Cebinde İstanbulkart taşıyanlara müjde! Yüzde 50 indirim fırsatı açıklandı

İstanbul'da ikamet eden milyonlarca vatandaş için önemli bir gelişme duyuruldu. Artık İstanbulkart sahipleri de geri ödeme alacaklar. Detaylar haberimizde...

Yayın Tarihi: 01.05.2024 12:01
Güncelleme Tarihi: 01.05.2024 12:01
Cebinde İstanbulkart taşıyanlara müjde! Yüzde 50 indirim fırsatı açıklandı

İstanbul'da yaşayan milyonlarca kişiye müjde! İstanbulkart sahiplerine yönelik heyecan verici bir gelişme duyuruldu. Artık İstanbulkart kullanıcıları da para iadesi avantajından faydalanabilecekler. Yapılan duyuruya göre, İstanbulkart sahipleri, belirli İSPARK P+D otoparklarında araçlarını park edip toplu taşıma hizmetlerinde İstanbulkart'larını kullanarak yüzde 50 indirimli otopark ücreti ödeyebilecekler.

ARTIK İSPARK OTOPARKLARINDA YÜZDE 50 İNDİRİM!

İstanbul’da yaşayan milyonlarca vatandaş

Yenikapı Spor ve Kültür Merkezi PD Açık Otoparkı (Fatih), Feshane PD Açık Otoparkı (Eyüpsultan), Merter Metro PD Açık Otoparkı (Güngören), Büyükçekmece Metrobüs Durağı Yanı PD Zemin Altı Otoparkı, Çekmeköy Metro PD Zemin Altı Otoparkı, Soğanlık Metro PD Açık Otoparkı (Kartal), Kirazlı Metro Durağı PD Açık Otoparkı (Bağcılar) gibi seçili İSPARK P+D otoparkları kampanya kapsamında yer alacak.

Kampanya 19 Mart 2024 tarihinden başlayıp 31 Aralık 2024 tarihine kadar geçerli olacak. Katılım için araç plakasının İstanbulkart Mobil uygulamasındaki bilgilere eklenmesi gerekecek. Ayrıca, kampanyadan yararlanabilmek için İstanbulkart ile otopark ödemesinin yapılması ve park edilen araç ile toplu taşıma kullanımının aynı kişiye ait olması gerekiyor.

Bu avantajdan yararlanmak isteyenlerin, plaka eklemeye ilişkin izinlerini İstanbulkart Mobil uygulamasından kontrol etmeleri gerekecek. Bu kampanya, İstanbul'da yaşayan vatandaşlar için önemli bir tasarruf imkanı sunarken, şehir içi ulaşımda İstanbulkart'ın avantajlarına bir yenisini daha ekliyor.

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