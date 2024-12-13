Cep Telefonu Kullanıcılarına Özel İletişim Vergisi Artışı: Her Ay Ekstra Ödeme

Özel İletişim Vergisi (ÖİV) 2025'te Yükseliyor

Kasım ayında açıklanan Yeniden Değerleme Oranı'nın ardından 2025 yılına girmeden cep telefonu kullanıcılarını bekleyen kötü bir sürpriz ortaya çıktı. 1999 yılı 17 Ağustos depreminin ardından kalıcı hale getirilen ve her ay cep telefonu faturalarına eklenen Özel İletişim Vergisi (ÖİV), Ocak ayında büyük bir zamma tabi tutulacak.

ÖİV Ne Kadar Olacak?

Yeni düzenleme ile birlikte Özel İletişim Vergisi, Yeniden Değerleme oranı olan %43.93 artışla birlikte 575 TL'ye yükselecek. Bu, cep telefonu kullanıcıları için her ay ortalama 47.91 TL ekstra ödeme anlamına geliyor.

1999 Depreminin Ardından Kalıcı Hale Geldi

1999 yılında uygulamaya konulan ÖİV, deprem sonrası gelirlerin bu bölgede kullanılmasını sağlamak amacıyla getirilmişti. Fakat bu vergi, cep telefonları ve ev interneti gibi iletişim hizmetleri için kalıcı hale gelmişti.

Herkese Uygu

Yeni düzenleme, ister faturalı ister faturasız hat kullanan herkesin aynı oranda ÖİV ödeyeceği anlamına gelmektedir. Sadece cep telefonu kullanıcıları değil, ev interneti kullananlar da bu düzenlemeden etkilenerek yüksek faturalarla karşılaşacak.

Elektronik Hizmetlerde Artış

ÖİV artışı cep telefonlarıyla sınırlı kalmayacak. Ev interneti ve diğer iletişim hizmetlerine de yansıyan bu vergi, kullanıcıların aylık faturalarında önemli bir artış yaratacak. Özellikle internet kullanıcıları için mevcut %10'luk ÖİV yükümlülüğü, izlenecek yeni zamla birlikte daha belirgin hale gelecektir.

Yeni Hat Alımında Zam Muafiyeti Yok

Yeni hat almayı düşünen kullanıcılar da bu ek vergiden muaf kalamayacak. Faturalı ve faturasız hat alımında, tüm kullanıcılar aynı oranı ödemek zorunda kalacak ve bu durum maliyetleri artıracaktır.