Çeşit çeşit kahveler kapış kapış alınıyor! Kaçmaz fiyata kahve keyfi yapmak isteyenler soluğu o markette alacak

BİM market 27 Şubat 4 Mart 2024 aktüel ürünler kataloğunda birbirinden güzel ve kaliteli ürünleri uygun fiyata sunuyor. Bu ürünler arasında en çok dikkat çeken ise kahve çeşitleri. Cappuccino, çözülebilir Jacobs Monarch Gold, Cafe Crown kahve çeşitlerinde inanılmaz indirimler bulunuyor. Bu kahveler, hem lezzetli hem de ekonomik olmasıyla kapış kapış alınıyor. Kaçmaz fiyata kahve keyfi yapmak isteyenler, son gün 4 Mart olan bu fırsatı kaçırmamak için soluğu BİM Market'te alması gerekiyor.





BİM' DEN KAHVE ÇEŞİTLERİNDE İNDİRİM ŞÖLENİ DEVAM EDİYOR!

BİM Market'teki kahve fiyatları, piyasa koşullarına göre oldukça uygun ve cazip. Örneğin, Cafe Crown Cappuccino ve bardak set hediyeli 99,50 Jacobs Monarch Gold çözünebilir kahve 100 gr 79,50 ve Cafe Crown hazır kahve çeşitleri ise 99,50 TL' den çok uygun fiyatlarla raflarda bulunuyor.

BİM market 27 Şubat 4 Mart aktüel kataloğunda daha birçok üründe indirimler hala devam ediyor. Sofralarımızın vazgeçilmez ürünlerini 4 Mart'a kadar BİM mağazalarından çok ekonomik fiyatta alabileceksiniz. İşte BİM mağazasının diğer indirim ürünleri...





BİM’in aktüel kataloğunda peynir, yoğurt, ayran, süt, krema, kaymak, sucuk, köfte, kanat, patates, nugget, schnitzel, fındık kreması, bisküvi, çikolata, gofret, zeytin, tahin, pekmez, reçel, helva, lokum, ceviz, kahve, çay gibi ürünler bulunuyor. Bu ürünlerin fiyatları ise şöyle:

• SEK YARIM YAĞLI TOST PEYNİRİ 1500 GR 259 TL

• YÖRÜKOĞLU TAM YAĞLI KAŞAR PEYNİRİ 1000 GR 219 TL

• AKNAZ AZ YAĞLI BEYAZ PEYNİR 1000 GR 109 TL

• SEK YARIM YAĞLI YOĞURT 5 KG 135 TL

• DOST %1.2 YAĞLI AYRAN 2 LİTRE 39,50 TL

• İÇİM ORMAN MEYVELİ KEFİR 1 LİTRE 47,50 TL

• İÇİM KEFİR 1 LİTRE 44,50 TL

• YÖRÜKOĞLU %15 YAĞLI KREMA 200 ML 21,50 TL

• YÖRÜKOĞLU SADE SÜT 180 ML 6,95 TL





• KEREM BALLI KAYMAK 200 GR 49,50 TL

• ŞAHİN DANA PARMAK SUCUK 300 GR 189 TL

• NAMET SOSLU DANA BURGER KÖFTE 55 TL

• ERPİLİÇ PİLİÇ PARMAK KÖFTE 500 GR 52,50 TL

• ERPİLİÇ SOSLU PİLİÇ KANAT 1000 GR 85 TL

• SUPERFRESH PATATES 1 KG 82,50 TL

• BANVİT NUGGET 79 TL

• BANVİT SCHNİTZEL 1000 GR 79 TL

• NUT MASTER KAKAOLU FINDIK KREMASI 720 GR 59,50 TL

• ETİ PRONOT GLUTENSİZ BEBE BİSKÜVİSİ 180 GR 39,50 TL

• ZÜBER KARIŞIK KURUYEMİŞ HURMA BAR 3X35 GR 34,50 TL

• ÜLKER ÇOKOMEL MARSHMALLOWLU SADE BİSKÜVİ 15X12 GR 34,50 TL

• ETİ POPKEK HİNDİSTAN CEVİZLİ MİNİ KEK 180 GR 29,50 TL

• ÜLKER DANKEK ÇİLEKLİ RULO PASTA 235 GR 29,50 TL

• ÜLKER HALLEY MUZLU ATISTIRMALIK 3X66 GR 27,50 TL

• ÇOKONAT 3’LÜ 24,50 TL





• BEBETO YUMUŞAK ŞEKER 200 GR 19,50 TL

• ÜLKER ÇOKOPRENS MİDİ 160 GR 18,50 TL

• NESTLE ÇİKOLATA 60 GR 16,50 TL

• ÜLKER BEYAZ ÇİKOLATA KAPLAMALI GOFRET 35 GR 4,95 TL

• KAANLAR AKHİSAR USLU SİYAH ZEYTİN 1 KG 119 TL

• ZEYTİNKÖY KIRMA YEŞİL ZEYTİN 1000 GR 97,50 TL

• GÜLSAN TAHİN 600 GR 72,50 TL

• GÜLSAN ÜZÜM PEKMEZİ 400 GR 37,50 TL

• SANA MARGARİN KASE TEREYAĞ LEZZETİ 500 GR 37,50 TL

• ŞİFA BABA SÜT REÇELİ ÇEŞİTLERİ 270 GR 36 TL

• KOSKA TAHİN HELVASI 27,50 TL

• GÜLSAN REÇEL ÇEŞİTLERİ 380 GR 25 TL

• FİSKOBİRLİK ÇAYTANESİ SİYAH ÇAY 59,50 TL

BİM Market'tekiindirim fırsatı, 4 Mart 2024 Pazartesi günü son buluyor. Bu katalogda yer alan ürünler, stoklarla sınırlı olduğu için erken tükenme riski taşıyor. Bu nedenle, kaçmaz fiyata alışveriş yapmak isteyenler, son gün 4 Mart olan bu fırsatı kaçırmamak için acele etmeli ve en yakın BİM Market'e uğramalı.