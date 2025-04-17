Cevat Şakir Kabaağaçlı, Doğum Gününde Mezarı Başında Anıldı

Halikarnas Balıkçısı mahlasını kullanan ünlü gazeteci, yazar şair ve ressam Cevat Şakir Kabaağaçlı, doğum günü vesilesiyle Muğla'daki mezarı başında anma etkinliği düzenlendi.

Etkinlik, Bodrum Belediyesi tarafından organize edildi ve Kabaağaçlı'nın mezarının bulunduğu Gümbet Mahallesi Gönül Tepesi'nde gerçekleştirildi. Anma programına, Kabaağaçlı'nın torunu Sibel Kabaağaçlı, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Kanat Özsert, öğretmenler, öğrenciler, çeşitli sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda, öğrenciler ile öğretmenler tarafından Kabaağaçlı'nın yaşamına dair kesitler paylaşıldı. Katılımcılar, 1926 yılında Bodrum'a sürgün edilen Kabaağaçlı'nın yaşam hikayesini dinleme fırsatı buldular. Belediye Başkan Yardımcısı Özsert, etkinlikte yaptığı konuşmada, Kabaağaçlı'nın doğum gününde onu minnetle ve özlemle andıklarını vurgulayarak, kentte böyle bir şahsiyetin varlığından duyulan gururu dile getirdi.

Etkinlikte ayrıca, klarnet ve flüt sanatçıları tarafından bir müzik dinletisi gerçekleştirildi. Konuşmaların ardından, küçük çocuklar Kabaağaçlı'nın mezarına çiçek bırakarak saygı gösterdiler.

"Halikarnas Balıkçısı" mahlaslı gazeteci, yazar, şair, ressam Cevat Şakir Kabaağaçlı, doğum günü dolayısıyla Muğla'daki mezarı başında düzenlenen etkinlikte anıldı. Etkinliğe, Kabaağaçlı'nın torunu Sibel Kabaağaçlı'nın yanı sıra Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Kanat Özsert ile öğretmenler, öğrenciler, bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

"Halikarnas Balıkçısı" mahlaslı gazeteci, yazar, şair, ressam Cevat Şakir Kabaağaçlı, doğum günü dolayısıyla Muğla'daki mezarı başında düzenlenen etkinlikte anıldı. Etkinliğe, Kabaağaçlı'nın torunu Sibel Kabaağaçlı'nın yanı sıra Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Kanat Özsert ile öğretmenler, öğrenciler, bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.