Klasik mercimek çorbası tariflerini bir kenara bırakın! Lezzet dolu karamelize havuçlu mercimek çorbası

Evinizde klasik çorbaları bir kenara bırakıp, lezzetli farklı bir çorba denemek istiyorsanız; harika bir tarifle karşınızdayız! Klasik mercimek çorbasını bir kenara bırakacak, yapımı bir o kadar kolay olan karamelize havuçlu mercimek çorbasını yerine koyacaksınız. Hem lezzetli hem şifa dolu bu çorba akşam yemeklerinizin vazgeçilmez lezzeti olacak.
KARAMELİZE HAVUÇLU MERCİMEK ÇORBASI MALZEMELERİ
- 1 su bardağı ölçüsünde turuncu mercimek
- 1 tane büyük boy soğan
- 1 tane büyük havuç (rendelenmiş )
- 1 tatlı kaşığı ölçüsünde şeker
- 1 tatlı kaşığı ölçüsünde nar ekşisi
- 1 çay kaşığı ölçüsünde karabiber
- 1 çay kaşığı ölçüsünde kırmızı toz biber
- Tuz
- Sıvı yağ
Üzeri için;
- 1 yemek kaşığı ölçüsünde tereyağı
- 1 çay kaşığı ölçüsünde kırmızı toz biber
- 1 çay kaşığı ölçüsünde nane
KARAMELİZE HAVUÇLU MERCİMEK ÇORBASI NASIL YAPILIR?
- Mercimek çorbamız için ilk olarak düdüklü tencereye sıvı yağ ekleyelim.
- Doğradığımız soğanları yağda pembeleşene kadar çevirelim.
- Pembeleşen soğanların içerisine havuçları de ekleyip kavuralım.
- Şekeri ve nar ekşisini de ilave ederek kavurmaya devam edelim.
- Mercimekleri de ekleyip rengi dönene kadar karıştıralım.
- Tuzunu ve baharatlarını ekledikten sonra 6 su bardağı sıcak suyu da ekleyip düdüklünün kapağını kapatıp yaklaşık 20-25 dakika kadar kaynatalım.
- Çorba kaynadıktan sonra blenderden geçirerek pürüzsüz bir kıvam elde edelim.
- Üzeri için tereyağında nane ve kırmızı toz biberi yakarak sos hazırlayalım. Servis esnasında çorbanın üzerine bu sosu dökerek lezzetini arttıralım. Hazırladığınız bu enfes çorbayı sıcak olarak servis edebiliriz.Afiyet olsun!