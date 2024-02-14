Klasik mercimek çorbası tariflerini bir kenara bırakın! Lezzet dolu karamelize havuçlu mercimek çorbası

Evinizde klasik çorbaları bir kenara bırakıp, lezzetli farklı bir çorba denemek istiyorsanız; harika bir tarifle karşınızdayız! Klasik mercimek çorbasını bir kenara bırakacak, yapımı bir o kadar kolay olan karamelize havuçlu mercimek çorbasını yerine koyacaksınız. Hem lezzetli hem şifa dolu bu çorba akşam yemeklerinizin vazgeçilmez lezzeti olacak.

KARAMELİZE HAVUÇLU MERCİMEK ÇORBASI MALZEMELERİ

1 su bardağı ölçüsünde turuncu mercimek



1 tane büyük boy soğan



1 tane büyük havuç (rendelenmiş )



1 tatlı kaşığı ölçüsünde şeker



1 tatlı kaşığı ölçüsünde nar ekşisi



1 çay kaşığı ölçüsünde karabiber



1 çay kaşığı ölçüsünde kırmızı toz biber



Tuz



Sıvı yağ



Üzeri için;

1 yemek kaşığı ölçüsünde tereyağı



1 çay kaşığı ölçüsünde kırmızı toz biber



1 çay kaşığı ölçüsünde nane





KARAMELİZE HAVUÇLU MERCİMEK ÇORBASI NASIL YAPILIR?