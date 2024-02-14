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Klasik mercimek çorbası tariflerini bir kenara bırakın! Lezzet dolu karamelize havuçlu mercimek çorbası

Bu tarifle tüm klasik mercimek çorbası tariflerini unutacaksınız. Evinize ve sofranıza farklı bir lezzet katacak olan karamelize havuçlu mercimek çorbasını kaşık kaşık içeceğinize garanti veriyoruz! Hem içmesi keyifli hem de şifa dolu bu çorba evinizin vazgeçilmez tarifi olacak.

Yayın Tarihi: 14.02.2024 17:52
Güncelleme Tarihi: 14.02.2024 17:52
Klasik mercimek çorbası tariflerini bir kenara bırakın! Lezzet dolu karamelize havuçlu mercimek çorbası

Evinizde klasik çorbaları bir kenara bırakıp, lezzetli farklı bir çorba denemek istiyorsanız; harika bir tarifle karşınızdayız! Klasik mercimek çorbasını bir kenara bırakacak, yapımı bir o kadar kolay olan karamelize havuçlu mercimek çorbasını yerine koyacaksınız. Hem lezzetli hem şifa dolu bu çorba akşam yemeklerinizin vazgeçilmez lezzeti olacak.

KARAMELİZE HAVUÇLU MERCİMEK ÇORBASI MALZEMELERİ 

  •  1 su bardağı ölçüsünde turuncu mercimek 
  • 1 tane büyük boy soğan 
  • 1 tane büyük havuç (rendelenmiş ) 
  • 1 tatlı kaşığı ölçüsünde şeker 
  • 1 tatlı kaşığı ölçüsünde nar ekşisi 
  • 1 çay kaşığı ölçüsünde karabiber 
  • 1 çay kaşığı ölçüsünde kırmızı toz biber 
  • Tuz 
  • Sıvı yağ 

Üzeri için; 

  • 1 yemek kaşığı ölçüsünde tereyağı 
  • 1 çay kaşığı ölçüsünde kırmızı toz biber 
  • 1 çay kaşığı ölçüsünde nane 

KARAMELİZE HAVUÇLU MERCİMEK ÇORBASI

KARAMELİZE HAVUÇLU MERCİMEK ÇORBASI NASIL YAPILIR?

  1. Mercimek çorbamız için ilk olarak düdüklü tencereye sıvı yağ ekleyelim.  
  2. Doğradığımız soğanları yağda pembeleşene kadar çevirelim.  
  3. Pembeleşen soğanların içerisine havuçları de ekleyip kavuralım.  
  4. Şekeri ve nar ekşisini de ilave ederek kavurmaya devam edelim. 
  5. Mercimekleri de ekleyip rengi dönene kadar karıştıralım.  
  6. Tuzunu ve baharatlarını ekledikten sonra 6 su bardağı sıcak suyu da ekleyip düdüklünün kapağını kapatıp yaklaşık 20-25 dakika kadar kaynatalım. 
  7. Çorba kaynadıktan sonra blenderden geçirerek pürüzsüz bir kıvam elde edelim.  
  8. Üzeri için tereyağında nane ve kırmızı toz biberi yakarak sos hazırlayalım. Servis esnasında çorbanın üzerine bu sosu dökerek lezzetini arttıralım. Hazırladığınız bu enfes çorbayı sıcak olarak servis edebiliriz.Afiyet olsun!

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