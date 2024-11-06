DOLAR
34,24 0,13%
EURO
36,78 2,05%
ALTIN
2.993,74 0,88%
BITCOIN
2.522.346,19 -6,07%

Kosovalı Öğrenciler Bursa'daki Vakıf Mirasını Keşfetti

Kosovalı üniversite öğrencileri, Bursa'nın tarihi vakıf eserlerini ziyaret ederek Osmanlı kültürünü yakından tanıma fırsatı buldu.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 12:47
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 12:47
Kosovalı Öğrenciler Bursa'daki Vakıf Mirasını Keşfetti

Kosovalı Öğrenciler Bursa'da Tarih Turu

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Hayal Et, Keşfet, Vakfet Gençlik Projesi" çerçevesinde, Türkiye'ye gelen Kosovalı üniversite öğrencileri, Bursa'daki tarihi vakıf eserlerini ziyaret etme fırsatı buldular.

Bursa'da Vakıf Mirası Tanıtıldı

Bursa Vakıflar Bölge Müdürü Haluk Yıldız, Ulu Cami'de gerçekleştirilen ziyarette, bu organizasyonun amaçları hakkında bilgi verdi. Yıldız, Osmanlı Devleti'nin zengin tarihini ve medeniyetini uluslararası gençlere tanıtmanın önemini vurguladı. Yıldız, şöyle ifade etti: "Osmanlı'nın ilk başkenti olan Bursa, burada bulunan 6 padişahın türbeleri ve tarihi külliyeleriyle öğrencileri ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz."

Öğrencilerden Övgü Dolu Sözler

Gezi programının İstanbul'dan başladığını belirten Yıldız, Bursa'nın etkileyici yapılarıyla devam ettiğini belirtti. Mimarlık öğrencisi Ereza Kastratı, Bursa'da görülen tarihi yerlerin çok güzel olduğunu ve bu deneyimle birçok önemli bilgi edindiklerini belirtti. Kastratı, İstanbul'da da önemli yapıları ziyaret ettiklerini ekledi.

Tıp fakültesi öğrencisi Amer Suma, Osmanlı mimarisine duyduğu ilgiyi aktararak, "Osmanlı'nın mimari eserleri ve kullanılan motifleri görmekte bize büyük bir ayrıcalık sundu." dedi. Ulu Cami'nin detayları ve manevi yönleri hakkında da beğenilerini dile getirdi.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilikte değişim zamanı geldi çattı! Cumhurbaşkanlığı açıkladı! Emeklilik yaşı 72 mi olacak?

Tam da kışın başında elektrikte yüzde 80 tasarruf sağlayacaksınız! İşte o yol

800.000 TL faizsiz kredi imkanı açıklandı! Kasım ayı son olacak

Emekliye Kasım müjdesi! 1500 TL market desteği yapılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beylikdüzü, Maltepe ve Esenler... SGK açıkladı satışlar resmen başladı
2
2024 Büro Personeli Maaşları: Kamu ve Özel Sektör Maaşları
3
Dinçer Güner: Evlilik kararı vermek için Astrolojiye kulak verin: 2024’te uzak durmanız gereken tarihler
4
Kosovalı Öğrenciler Bursa'daki Vakıf Mirasını Keşfetti
5
Şanlıurfa'da Nadir Görülen Dağ Cılıbıtı Kuşu Gözlemlendi
6
Tam da kışın başında elektrikte yüzde 80 tasarruf sağlayacaksınız! İşte o yol
7
Antalya Kültür Yolu Festivali Zengin Etkinliklerle Sürüyor

Tek şarta 150.000 TL karşılıksız verilecek! Bakan Uraloğlu’ndan yeni destek açıklaması

2025’te araçlar yüzde 43,93 daha ucuza alınacak! Karar DÜN açıklandı

Beylikdüzü, Maltepe ve Esenler... SGK açıkladı satışlar resmen başladı

Yeni zam oranı netlik kazandı! Yüzde 40 zam ceplere yakışacak

800.000 TL faizsiz kredi imkanı açıklandı! Kasım ayı son olacak

Bakan açıkladı! IBAN’a bakan 2500 TL- 5200 TL görecek!

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı! 2025 KYK Bursu ne kadar?

Emekliye Kasım müjdesi! 1500 TL market desteği yapılacak

Tam da kışın başında elektrikte yüzde 80 tasarruf sağlayacaksınız! İşte o yol

Aracı olanlar aman dikkat! 2025’te 96.000 TL ödeyebilirsiniz

Kasım indirimleri başladı! Yüzde 50'ye ek yüzde 40 indirim de geldi

Emeklilikte değişim zamanı geldi çattı! Cumhurbaşkanlığı açıkladı! Emeklilik yaşı 72 mi olacak?