Kosovalı Öğrenciler Bursa'daki Vakıf Mirasını Keşfetti

Kosovalı Öğrenciler Bursa'da Tarih Turu

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Hayal Et, Keşfet, Vakfet Gençlik Projesi" çerçevesinde, Türkiye'ye gelen Kosovalı üniversite öğrencileri, Bursa'daki tarihi vakıf eserlerini ziyaret etme fırsatı buldular.

Bursa'da Vakıf Mirası Tanıtıldı

Bursa Vakıflar Bölge Müdürü Haluk Yıldız, Ulu Cami'de gerçekleştirilen ziyarette, bu organizasyonun amaçları hakkında bilgi verdi. Yıldız, Osmanlı Devleti'nin zengin tarihini ve medeniyetini uluslararası gençlere tanıtmanın önemini vurguladı. Yıldız, şöyle ifade etti: "Osmanlı'nın ilk başkenti olan Bursa, burada bulunan 6 padişahın türbeleri ve tarihi külliyeleriyle öğrencileri ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz."

Öğrencilerden Övgü Dolu Sözler

Gezi programının İstanbul'dan başladığını belirten Yıldız, Bursa'nın etkileyici yapılarıyla devam ettiğini belirtti. Mimarlık öğrencisi Ereza Kastratı, Bursa'da görülen tarihi yerlerin çok güzel olduğunu ve bu deneyimle birçok önemli bilgi edindiklerini belirtti. Kastratı, İstanbul'da da önemli yapıları ziyaret ettiklerini ekledi.

Tıp fakültesi öğrencisi Amer Suma, Osmanlı mimarisine duyduğu ilgiyi aktararak, "Osmanlı'nın mimari eserleri ve kullanılan motifleri görmekte bize büyük bir ayrıcalık sundu." dedi. Ulu Cami'nin detayları ve manevi yönleri hakkında da beğenilerini dile getirdi.