İstanbul'da Sevgililer Günü'nde 407 Çift Nikahlandı

İstanbul'da 14 Şubat Coşkusu

İstanbul, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde 407 çiftle dolup taştı. Çiftler bu özel günde evlenmek için nikah dairelerini doldurdu. Özellikle Küçükçekmece ilçesinde, 30 çift dünyaevine girerken, Beykoz ilçesinde herhangi bir nikah randevusu alınmadı.

Öne Çıkan Nikah İstatistikleri

Bu yıl, 14 Şubat'ın cuma gününe denk gelmesi nedeniyle çiftlerin daha çok hafta sonlarını tercih ettiği görüldü ve bu da nikah randevularında azalmaya sebep oldu. İstanbul'un 39 ilçesindeki nikah dairelerinden elde edilen bilgilere göre, 407 çift evlenmek için bu anlamlı tarihi seçti.

İlçelere Göre Nikah Dağılımı

En fazla nikahın kıyılacağı ilçeler ise şöyle sıralandı: Küçükçekmece (30 çift), Kartal (25 çift), Kağıthane (20 çift), Esenyurt, Avcılar ve Üsküdar (her birinde 16 çift). Ayrıca, Sultangazi, Tuzla, Eyüp ve Başakşehirde 15'er çift nikah masasına oturacak.

Daha az sayıda çift ise Büyükçekmece ve Kadıköy gibi yerlerde evlilik akdini imzalayacak.

Çiftlerin Duyguları

AA ekibi, Ümraniye Belediyesi Nikah Sarayı'ndaki törende, Esra Demirbağ ve Samet Kıncı çiftinin mutluluğuna tanıklık etti. Damat Samet Kıncı, bugünün anlamını vurgulamak için 14 Şubat'ta evlenmek istediklerini belirtti. Gelin Esra Demirbağ ise "Bizim için çift kutlama oldu. Nişanımız da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ndeydi. Bu tarihler, gerçekten önemli zamanlar bizim için." dedi.

İstanbul'da 407 çift, evlenmek için 14 Şubat Sevgililer Günü'nü tercih etti. Evlenmek için Sevgililer Günü'nü tercih eden Esra Demirbağ ve Samet Kıncı çiftinin, Ümraniye Belediyesi Nikah Sarayı'nda nikay törenleri yapıldı.

İstanbul'da 407 çift, evlenmek için 14 Şubat Sevgililer Günü'nü tercih etti. Evlenmek için Sevgililer Günü'nü tercih eden Esra Demirbağ ve Samet Kıncı çiftinin, Ümraniye Belediyesi Nikah Sarayı'nda nikay törenleri yapıldı.