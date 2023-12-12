Ceviz ağacı hakkındaki efsane çözüldü! Meğer altında oturunca...

Cevizin birçok yararı bulunmaktadır. Cevizin faydaları nelerdir? İşte merak edilen detaylar haberimizde.

Ceviz ağacı hakkındaki efsane çözüldü! Meğer altında oturunca...
Yayın Tarihi:

Ceviz ağacı altında oturmanın eski bir inancı bulunmaktadır. Ceviz ağacı altında oturmanın inancı nedir? Tüm detaylar haberimizde.

CEVİZ AĞACI ALTINDA OTURMANIN İNANCI ENDİŞELENDİRDİ!

Cevizin birçok yararı bulunmaktadır. Besleyiciliğiyle sağlığa faydaları yönünden bilinmektedir.ceviz ağacı

Ceviz ağacı altında oturmak nelere sebep olmaktadır inancı hakimdir. Ceviz ağacı altında oturmanın eski inançlara göre bir nedeni bulunmaktadır. Bu inanç bazı insanlar için endişe uyandırmaktadır. 'Ceviz ağacı altında oturmak adamı erken öldürür.' gibi eski bir inanç bulunmaktadır. Atasözü gerçeği yansıtıyor mu yönünde araştırmalar yapılmaktadır.

Ceviz ağacı çevresinde bulunmanın insan sağlığını tehlikeye sokan bir gaz salınımında bulunduğu bilinmektedir. Sülfür gazı ceviz ağacı köklerinden salınmaktadır. Sülfür gazı ise insan sağlığını olumsuz etkilemektedir. İnsanı sersemletecek zehirli bir etkisi bulunmaktadır. Ceviz ağacı altına oturmanın sağlık açısından zararı bulunmaktadır. 

Öne Çıkanlar
Bu takviyeler 95 yaşını gördürüyor! Doktorlar ısrarla öneriyor Bu takviyeler 95 yaşını gördürüyor! Doktorlar ısrarla öneriyor
Buz gibi soğukta içinizi ısıtan lezzet! Eski Yunanlıların özel tarifi Buz gibi soğukta içinizi ısıtan lezzet! Eski Yunanlıların özel tarifi
Sadece 19 GÜN denildi! Şartlar şurtlar ortadan kalktı! SMS gönderene 15000-20000 TL acil veriliyor Sadece 19 GÜN denildi! Şartlar şurtlar ortadan kalktı! SMS gönderene 15000-20000 TL acil veriliyor
Çok Okunanlar
Fiyatı yüzde 25 düştü! Ucuz ayçiçek yağı için herkes o markete koşuyor Fiyatı yüzde 25 düştü! Ucuz ayçiçek yağı için herkes o markete koşuyor Memur olmak için KPSS'siz fırsat geldi! Aile Bakanlığı 1044 memur alımı için başvuruları açtı Memur olmak için KPSS'siz fırsat geldi! Aile Bakanlığı 1044 memur alımı için başvuruları açtı Kışı ayrı, yazı ayrı güzel! Ankara'ya sadece 3 saat uzaklıkta cennetten bir köşe Kışı ayrı, yazı ayrı güzel! Ankara'ya sadece 3 saat uzaklıkta cennetten bir köşe Sadece 3 malzemeyle mozaik pasta tarifi! 15 dakikada hazırlanıyor Sadece 3 malzemeyle mozaik pasta tarifi! 15 dakikada hazırlanıyor Yağ bağlamış aspiratörü temizlemenin pratik yolu! Bir kez sıkınca içindeki tüm yağı akıtıyor Yağ bağlamış aspiratörü temizlemenin pratik yolu! Bir kez sıkınca içindeki tüm yağı akıtıyor Dağılmayan köftenin sırrı burada! Top top bırakan tüyo Dağılmayan köftenin sırrı burada! Top top bırakan tüyo