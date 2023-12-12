Ceviz ağacı hakkındaki efsane çözüldü! Meğer altında oturunca...

Ceviz ağacı altında oturmanın eski bir inancı bulunmaktadır. Ceviz ağacı altında oturmanın inancı nedir? Tüm detaylar haberimizde.

CEVİZ AĞACI ALTINDA OTURMANIN İNANCI ENDİŞELENDİRDİ!

Cevizin birçok yararı bulunmaktadır. Besleyiciliğiyle sağlığa faydaları yönünden bilinmektedir.

Ceviz ağacı altında oturmak nelere sebep olmaktadır inancı hakimdir. Ceviz ağacı altında oturmanın eski inançlara göre bir nedeni bulunmaktadır. Bu inanç bazı insanlar için endişe uyandırmaktadır. 'Ceviz ağacı altında oturmak adamı erken öldürür.' gibi eski bir inanç bulunmaktadır. Atasözü gerçeği yansıtıyor mu yönünde araştırmalar yapılmaktadır.

Ceviz ağacı çevresinde bulunmanın insan sağlığını tehlikeye sokan bir gaz salınımında bulunduğu bilinmektedir. Sülfür gazı ceviz ağacı köklerinden salınmaktadır. Sülfür gazı ise insan sağlığını olumsuz etkilemektedir. İnsanı sersemletecek zehirli bir etkisi bulunmaktadır. Ceviz ağacı altına oturmanın sağlık açısından zararı bulunmaktadır.