Ceviz kabuğunun sihirli gücü ortaya çıktı! Hele ki sirkeyle karıştırılması sonrasında mucizeye şahit olun

Cevizin sağlığımıza olan faydasını bilmeyen yoktur. Ancak yapılan son araştırmalara göre ceviz kabuğunun da bir çok faydası ortaya çıkmış bulunuyor. Ancak ceviz kabuğunu çöpe atmak yerine evde birçok yerde kullanılabilmektedir Ceviz kabuğunun içinde bulunan yağ asitleri kimi kir ve lekeleri kolayca çıkarılmasına olanak tanımaktadır. Öte yandan ceviz kabuğu antifungal ve Anti bakteriyel özelliğe sahiptir. Bu durum ise Özellikle de bakterilerin yok edilmesi ve kötü kokuların giderilmesi konusunda öncülük sağlamaktadır. Peki ceviz kabuğunun nelere faydası vardır? Ceviz kabuğu nasıl kullanılır ? İşte detaylar

CEVİZ KABUĞUNUN FAYDALARI NELERDİR?

Yüzyılların geleneği olarak ceviz kabuğunun hane içinde bir çok kullanım yer var. Bunları bilmeyen kişi sayısı da oldukça fazla. Ceviz kabuğunu blenderda toz haline getirilmesi sonrasında yatak, halı, koltuk gibi bütün yüzeylere serpip bir süre bekleyebilirsiniz. Serptiğiniz bu toz, kumaşlardaki kirleri ve lekeleri yok etmekte ve ayriyetten kötü kokularında önüne geçmektedir. Beklettiğiniz ceviz kabuklarını bir süre sonra birlikte süpürgeyle temizlemeniz gerekmektedir.





Ceviz kabuğunu bir tencereye koyulması ve üzerine su ekleyip kaynatılması sonrasında mucizalere şahit olabilirsiniz. Evimizdeki yüzeyleri silmek için kullanabilirsiniz. Bu karışım yüzeyleri mikroplardan arındıracaktır.

Ceviz kabuğunu bir kavanoza koyup üzerini de sirkeyle doldurulması kapalı bir alanda bir hafta bekletilmesi durumunda elde edilen sıvı sürdüğünüz bütün yüzeyleri parlatacaktır. Ahşaba cila görünümü veren bu karışım, ayriyetten yüzeylerin korunmasını sağlamaktadır. Ceviz kabuğunun kötü kokuları yok etmesindeki etkisi fazladır.

Kabuğu bir bez torbaya koyup bağlamanız sonrasında kapalı bir yerde bir hafta bekletmeniz sonrasında kullanmaya başlayabilirsiniz. Bu karışım koyduğunuz tüm yerlerdeki kötü kokuları emmektedir.

Ceviz kabuğunun su ile kaynatılması durumunda öksürüğe de faydası olmaktadır. Öte yandan doğal bir boya olarak da kullanılmaktadır. Kabuk ile suyun kaynatılması sırasında oluşan renkli sıvı belli işlemlerden geçmesi sonrasında katılaşacaktır. Ve bu katı kısım ile boya maddesi olarak kullanılabilmektedir.