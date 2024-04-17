Çevre Bakanlığı personel alımını başlattı! KPSS sonuç belgesini getiren işi kapacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 41 sözleşmeli bilişim personeli alımı için başvuruların başladığını duyurdu. Başvurular, çeşitli pozisyonlarda istihdam edilecek adaylar için 15 Nisan 2024 tarihinde başladı ve 3 Mayıs 2024 tarihine kadar devam edecek.

Bakanlık, yazılım geliştirme takım lideri, kıdemli Java uzmanı, sistem takım lideri, çözüm mimarı, mobil yazılım geliştirme uzmanı ve daha birçok pozisyon için alım yapacak. Başvurular, e-Devlet Kapısı veya Kariyer Kapısı internet adresinden elektronik olarak gerçekleştirilecek ve adaylardan çeşitli belgeler istenecek, bunlar arasında özgeçmiş, sertifikalar, çalışma belgeleri ve geçerli KPSS ve YDS sonuç belgeleri yer alıyor.





Başvuruların ardından, Bakanlık KPSS ve yabancı dil puanlarını esas alarak bir sıralama yapacak ve başarılı adayları sözlü sınava davet edecek. Aday listesi www.csb.gov.tr adresinde ilan edilecek.

Bu alımla, Bakanlık bilişim alanında uzmanlaşmış yetenekleri bünyesine katmayı hedefliyor. Başvuracak adayların belirtilen tarihleri göz önünde bulundurarak başvuru sürecini takip etmeleri önem taşıyor. Bu alımla birlikte, bakanlık teknoloji ve inovasyona dayalı çözümler üretme kapasitesini artırmayı amaçlıyor. Başvuru süreci sona ermeden önce, bilişim alanında uzmanlaşmış adayların başvurularını tamamlamaları ve belirtilen şartları karşıladıklarından emin olmaları önemli.