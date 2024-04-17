Bist 100
9.548,09 1%
DOLAR
32,51 0,18%
EURO
34,61 0,17%
ALTIN
2.480,07 0,25%

Çevre Bakanlığı personel alımını başlattı! KPSS sonuç belgesini getiren işi kapacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 41 sözleşmeli bilişim personeli istihdam edecek! İşte başvurmak için gereken koşullar...

Yayın Tarihi: 17.04.2024 21:15
Güncelleme Tarihi: 17.04.2024 21:15
Çevre Bakanlığı personel alımını başlattı! KPSS sonuç belgesini getiren işi kapacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 41 sözleşmeli bilişim personeli alımı için başvuruların başladığını duyurdu. Başvurular, çeşitli pozisyonlarda istihdam edilecek adaylar için 15 Nisan 2024 tarihinde başladı ve 3 Mayıs 2024 tarihine kadar devam edecek.

Bakanlık, yazılım geliştirme takım lideri, kıdemli Java uzmanı, sistem takım lideri, çözüm mimarı, mobil yazılım geliştirme uzmanı ve daha birçok pozisyon için alım yapacak. Başvurular, e-Devlet Kapısı veya Kariyer Kapısı internet adresinden elektronik olarak gerçekleştirilecek ve adaylardan çeşitli belgeler istenecek, bunlar arasında özgeçmiş, sertifikalar, çalışma belgeleri ve geçerli KPSS ve YDS sonuç belgeleri yer alıyor.

çevre şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı personel alımı

Başvuruların ardından, Bakanlık KPSS ve yabancı dil puanlarını esas alarak bir sıralama yapacak ve başarılı adayları sözlü sınava davet edecek. Aday listesi www.csb.gov.tr adresinde ilan edilecek.

Bu alımla, Bakanlık bilişim alanında uzmanlaşmış yetenekleri bünyesine katmayı hedefliyor. Başvuracak adayların belirtilen tarihleri göz önünde bulundurarak başvuru sürecini takip etmeleri önem taşıyor. Bu alımla birlikte, bakanlık teknoloji ve inovasyona dayalı çözümler üretme kapasitesini artırmayı amaçlıyor. Başvuru süreci sona ermeden önce, bilişim alanında uzmanlaşmış adayların başvurularını tamamlamaları ve belirtilen şartları karşıladıklarından emin olmaları önemli.

İLGİLİ HABERLER

Meclis'te onay aldı! 1 Mayıs'tan sonra tüm su faturalarına yüzde 25 destek sağlanacak

Bedavadan biraz pahalıya Milli Emlak arsaları! O illerde KDV'siz ucuz tapu fırsatı

Acil nakit arayana 10.000 TL'lik hızır kredisi! Anında onay çıkıyor

KPSS 65 puanla memur olma şansı! Gelir İdaresi Başkanlığı 38 ilde memur alımı yapacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çeyiz hazırlayanlar akın edecek! BİM'de teklisi değil 6'lısı 79 TL
2
Migros indirimin kralını yaptı! Bu fiyatlar sadece 3 gün geçerli olacak
3
Tarım Kredi market kırmızı et fiyatlarını değiştirdi! Kıyma, kuşbaşı bu fiyata raflarda
4
Adalet Bakanlığı 35 bin TL maaşlı personel alımını duyurdu! 81 ilde başvurular açılıyor
5
Honda Civic için ÖTV kaldırıldı! İkinci el parasına peynir ekmek gibi kapışılacak
6
Beklenen bekçi alımı geldi! Lise, ön lisans, lisans mezunlarına müjde
7
Kura ile personel alımı yapılacak! 50 yaşa kadar başvurular alınıyor

ATM'lerden artık bu paraları beklemeyin! Saatlerce dursanız da vermeyecek

Emeklinin bayramı zehir oldu! Artık maaşlardan bu rakam kesilecek!

Çevre Bakanlığı personel alımını başlattı! KPSS sonuç belgesini getiren işi kapacak

Saatlerce hamur açmaya gerek yok! En pratik cevizli baklava tarifi

Bedavadan biraz pahalıya Milli Emlak arsaları! O illerde KDV'siz ucuz tapu fırsatı

Acil nakit arayana 10.000 TL'lik hızır kredisi! Anında onay çıkıyor

Altın fiyatlarına yıl sonu tokadı! Eşe dosta altın borcu olan elini çabuk tutsun!

Doğalgaz faturalarında çifte zam dalgası! 150 TL artışa ek yeni zam şok edecek

Evine su faturası gelenler dikkat! O tarihten sonra faturalar yüzde 25 düşecek

Meclis'te onay aldı! 1 Mayıs'tan sonra tüm su faturalarına yüzde 25 destek sağlanacak

4A 4B'linin dünyası başına yıkılacak! Emekli maaşlarında hesap sistemi şoku!

KPSS 65 puanla memur olma şansı! Gelir İdaresi Başkanlığı 38 ilde memur alımı yapacak