Çeyiz hazırlayanlar kuyruğa girecek! BİM 12 Nisan aktüel indirimi başlıyor

BİM, müşterilerini mutlu edecek yeni bir kampanyayla yine gündemde! 12 Nisan 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak olan BİM kataloğu, ev ihtiyaçlarına yönelik birbirinden kullanışlı ürünlerle dolu.

Porselen yemek takımı, çaydanlık, düdüklü tencere, baharat seti, et bıçağı, sütlük, büyük tepsi, çay tabağı, boncuk şekilli bardak, matara, vakumlu erzak saklama kabı ve bölmeli dikiş kutusu gibi birçok ürün, BİM'in yeni kataloğunda yer alıyor.

İŞTE BİM'İN 12 NİSAN 2024 KATALOĞUNDAKİ İNDİRİMLER!





Türkiye'nin en çok tercih edilen market zincirlerinden biri olan BİM, 12 Nisan tarihinden itibaren raflarını birbirinden avantajlı ürünlerle dolduruyor. Yeni kampanya kapsamında sunulan indirimli ürünler, kullanıcıların ilgisini çekiyor. İşte BİM'in 12 Nisan itibarıyla geçerli olacak fiyat listesi:



Senna 43" Frameless Full HD Google Tv: 6.899 Türk Lirası

HP Victus FA0008NT Laptop: 27.999 Türk Lirası

Kumtel Çift Cam Davlumbazlı Beyaz Turbo Cam Ankastre Set: 6.999 Türk Lirası

4 Kapaklı Çekmeceli Çok Amaçlı Dolap: 1.499 Türk Lirası

Tek Kapaklı 5 Raflı Çok Amaçlı Dolap: 1.099 Türk Lirası

Heifer Şarjlı Süpürge: 1.199 Türk Lirası

Erinöz 3 Kişilik Gölgelikli Luka Salıncak: 7.999 Türk Lirası

Katlanır Kamp Sandalyesi: 249 Türk Lirası

Katlanır Kamp Sandalyesi: 229 Türk Lirası

12 Nisan itibarıyla başlayacak olan bu indirim fırsatlarını kaçırmamak için BİM mağazalarını ziyaret etmeyi unutmayın! Sınırlı stoklarla sınırlı olan bu ürünler, uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Yenileme ihtiyacı olanlar veya ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler için BİM, cazip seçenekler sunuyor. Bu fırsatları değerlendirmek için BİM mağazalarını ziyaret edebilirsiniz.