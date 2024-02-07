Chery çıldırdı! Elektrikli araç piyasasını alt üst edecek: Chery ICAR 03 560 bin TL'ye önsatışta

CHERY İCAR 03: ALÜMİNYUM ŞASİLİ ELEKTRİKLİ SUV ÖN SİPARİŞTE: CHERY İCAR 03 NEDİR?

Chery iCAR 03, 4,4 metre uzunluğunda kompakt bir SUV modeli. Aracın gövdesi tamamen alüminyumdan yapılmış. Bu sayede araç hem daha hafif hem de daha verimli olmuş. Aracın tasarımı da genç ve dinamik bir görünüm sunuyor.

CHERY İCAR 03’ÜN ÖZELLİKLERİ NELER?





Chery, iCAR alt markasının ilk otomobilini dün Çin'de resmen ön siparişe açtı. Alüminyum muhafazaya sahip olan iCAR 03, gençlerin ilgisini çekecek modern ve off-road tarzı tasarımıyla dikkat çekiyor. CATL üretimi LFP bataryasıyla donatılan 4,4 metrelik SUV, 69,7 kWh kapasiteye sahip olup, CLTC menzilinde 501 kilometre yol kat edebiliyor. Tek motorlu giriş versiyonu 184 beygir gücü sunarken, çift motorlu dört çeker versiyonu ise 279 beygir gücüne ulaşıyor.

Chery, Nisan 2023'te tanıttığı iCAR markasıyla elektrikli araç segmentinde farklı fiyat segmentleri ve müşteri kitlesi hedefliyor. Exeed, Luxeed (Huawei) ve iCAR, firmanın bu stratejisinin bir parçası olarak ortaya çıkan yeni markalardan sadece birkaçı. Firma, 2024'te 4 milyon otomobil satmayı hedeflerken, 10'dan fazla elektrikli modeli piyasaya sürmeyi planlıyor..

CHERY İCAR 03 NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK VE FİYATI NE KADAR?

Chery iCAR 03, Çin’de 8 Ekim 2024’te satışa çıkacak. Aracın başlangıç fiyatı 150 bin yuan (yaklaşık 560 bin TL) olarak belirlendi. Chery, 2024 yılında 4 milyon adet otomobil satmayı hedefliyor. Bunların 10 tanesi elektrikli otomobil olacak.





Chery iCAR 03 hangi markanın alt markasıdır?



Chery iCAR 03, Çinli otomobil üreticisi Chery’nin elektrikli otomobil markası iCAR’ın ilk modelidir.

Chery iCAR 03’ün şasisi ne malzemeden yapılmıştır?

Chery iCAR 03’ün şasisi tamamen alüminyumdan yapılmıştır. Bu sayede araç hem daha hafif hem de daha verimli olmuştur.

Chery iCAR 03’ün menzili ne kadardır?

Chery iCAR 03, iki farklı batarya seçeneği ile geliyor. 50,6 kWh’lik batarya ile 401 km, 69,7 kWh’lik batarya ile ise 501 km menzil sunuyor.



