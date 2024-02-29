Bist 100
9.169,04 1%
DOLAR
31,23 0,07%
EURO
33,94 0,23%
ALTIN
2.043,66 0,65%

Chery’nin yeni SUV modelleri Türkiye’de satışa sunuldu! 474.000 TL’lik fiyatını duyanlar şoke etti

Çinli otomobil üreticisi Chery, elektrikli SUV segmentine iddialı bir giriş yaptı. iCar 03 adlı modeliyle genç ve dinamik bir kitleyi hedefleyen marka, uygun fiyatı ve yüksek performansıyla dikkat çekiyor. 474 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulan iCar 03'ün özellikleri mest etti

Yayın Tarihi: 29.02.2024 14:10
Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 14:10
Chery’nin yeni SUV modelleri Türkiye’de satışa sunuldu! 474.000 TL’lik fiyatını duyanlar şoke etti

Chery’den Türkiye’ye 3 SUV atağı! İşte fiyatları ve özellikleri

Çinli otomobil üreticisi Chery, yeni SUV modeli iCar 03'ü piyasaya sürerek aylık yaklaşık 10 bin adet satmayı planlıyor. Özellikle gençleri hedefleyen bu model için başlangıç fiyatı 109.800 Yuan (15.250 dolar/ 474.000 bin TL) olarak belirlendi. 

otomobil

Chery iCar 03 Fiyatı

Çinli otomobil üreticisi Chery, yeni SUV modeli iCar 03'ü ayda 10 bin adede yakın bir satış hedefiyle piyasaya sürmeyi planlıyor. Gençleri hedefleyen bu model için başlangıç fiyatı 109.800 Yuan (15.250 dolar) olarak belirlendi. Standart veya uzun menzil seçeneklerine ve 4x2 veya 4x4 sürüş sistemlerine sahip 6 farklı versiyonda sunulacak olan iCar 03'ün fiyatları şu şekildedir:

- Standart Arka Çekiş (RWD) - 15.250 dolar

- Gelişmiş Arka Çekiş (RWD) - 16.650 dolar

- Uzun Menzil Arka Çekiş (RWD) - 18.050 dolar

- Uzun Menzil Dört Çeker (AWD) - 19.400 dolar

- Uzun Menzil Gelişmiş Dört Çeker (AWD) - 22.200 dolar

- Uzun Menzil Akıllı Sürüş Dört Çeker (AWD) - 23.600 dolar

Chery iCar 03 Özellikleri

otomobil

iCar 03, standart veya uzun menzilden, 4x2 veya 4x4 sürüş seçeneklerine sahip 6 farklı versiyonla sunulacak. İşte modelin öne çıkan özellikleri:

- Tamamen alüminyum şasi üzerine inşa edilen iCar 03, 4406 mm uzunluğa, 1910 mm genişliğe, 1715 mm yüksekliğe ve 2715 mm aks mesafesine sahiptir.

- 18 veya 19 inç jantlarla tercih edilebilen araç, beyaz, siyah, gri, gümüş, mavi ve yeşil olmak üzere altı farklı renk seçeneği sunar.

- Tüm versiyonlarda otomatik farlar, otomatik silecekler, elektronik park freni, 6 yönlü ayarlanabilir elektrikli sürücü koltuğu, çift bölgeli otomatik klima, lastik basınç görüntüleme ve 15.6 inç dokunmatik multimedya ekranı standart olarak bulunur.

- Orta seviyelerde, otomatik katlanan yan aynalar, panoramik cam tavan, NFC kart ile giriş, kablosuz şarj ünitesi ve araç kamerası gibi özellikler eklenirken, üst seviyelerde direksiyon ve koltuk ısıtma, elektrikli ön yolcu koltuğu, yan perde hava yastıkları, 64 renkli ambiyans aydınlatması ve masaj özellikli sürücü koltuğu gibi lüks detaylar sunulur.

- Üst versiyonlar ayrıca kamera tabanlı seviye 2+ (L2+) akıllı sürüş destek sistemine sahiptir, bu da rota hafızası, otoyollarda otonom sürüş ve akıllı park gibi özelliklerin kullanılmasını sağlar.

- iCar 03'ün tek motorlu versiyonlarında arka aksa güç veren motor 135 kW (184 hp) güç ve 220 Nm tork üretirken, dört tekerlekten çekişli versiyonlarda toplam 205 kW (279 hp) güç ve 385 Nm tork sağlayarak 0-100 km/s hızlanmasını 6,5 saniyede tamamlar.

- Aracın batarya paketleri Çin'deki CLTC ölçümlerine göre 401 km ile 501 km arasında değişen menzil sağlar.

İLGİLİ HABERLER

Aslan ve Yükselen Aslan burçları için haftanın yorumu: Beklenmedik gelişmeler sizi bekliyor! İşte Aslan burcu için öneriler..

Aslan ve Yükselen Aslan burçları için haftanın yorumu: Beklenmedik gelişmeler sizi bekliyor! İşte Aslan burcu için öneriler..

25 TL ve üzeri alışveriş yaparsanız indirimi tam 12’den yakalayacaksınız! O kartı olanlar yaşadı

25 TL ve üzeri alışveriş yaparsanız indirimi tam 12’den yakalayacaksınız! O kartı olanlar yaşadı

Dahiler Tek Bakışta Fark Ediyor! İnsanların Sadece %1'i Farklı Olan Elmayı 8 Saniyede Tespit Edebilir!

Dahiler Tek Bakışta Fark Ediyor! İnsanların Sadece %1'i Farklı Olan Elmayı 8 Saniyede Tespit Edebilir!

Porsche’ye meydan okuyan SUV: BYD Seal U! Hem lüks hem de sadece 563.000 TL

Porsche’ye meydan okuyan SUV: BYD Seal U! Hem lüks hem de sadece 563.000 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
780.000 Bin ₺ Fiyat Etiketiyle 715 Km Menzil Sunan 2024 BYD Han Türkiye’de
2
En az lise mezunlarına KPSS şartsız işe alım fırsatı! Bakanlık boş kadroları açıkladı
3
Başvuru tarihini kaçırmayın! Belediyeye işçi alımı başlıyor: İşte şartlar
4
Terazi burcu: 4-10 Mart haftası hayatınızda neler olacak?
5
Balık burcu: 4-10 Mart haftası hayatınızda neler olacak?
6
Belediye memur alımı başlatıldı! Kadın erkek KPSS 70 puan yeterli
7
4-10 Mart 2024 haftası Gökyüzünde neler oluyor? İşte 4-10 Mart haftası, haftalık burç yorumları!

Aslan ve Yükselen Aslan burçları için haftanın yorumu: Beklenmedik gelişmeler sizi bekliyor! İşte Aslan burcu için öneriler..

Ankara Çankaya’nın göbeğinde 2 + 1 daire satışa çıkartıldı! Bu fiyata Ankara’da daire alamazsınız

Dahiler Tek Bakışta Fark Ediyor! İnsanların Sadece %1'i Farklı Olan Elmayı 8 Saniyede Tespit Edebilir!

Fayansları ışıl ışıl yapan temizlik yöntemi! Tek malzemeyle banyo ve mutfak parlayacak

İzmir'de iki TIR birbiri ile çarpıştı: Arada kalan otomobil sürücüsü feci şekilde can verdi

Yengeç ve Yükselen Yengeç burçları, Rüyalarınız işaret olabilir! İşte Yengeç burcu için öneriler

Porsche’ye meydan okuyan SUV: BYD Seal U! Hem lüks hem de sadece 563.000 TL

En az lise mezunlarına KPSS şartsız işe alım fırsatı! Bakanlık boş kadroları açıkladı

İkizler Burcu: Mart ayında sana neler bekliyor? İşte İkizler burcu için öneriler

25 TL ve üzeri alışveriş yaparsanız indirimi tam 12’den yakalayacaksınız! O kartı olanlar yaşadı

Belediye memur alımı başlatıldı! Kadın erkek KPSS 70 puan yeterli

Boğalar ve Yükselen Boğalar kendilerini yeniliyor... İşte Boğa burçları için tavsiyeler!