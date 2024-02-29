Chery’nin yeni SUV modelleri Türkiye’de satışa sunuldu! 474.000 TL’lik fiyatını duyanlar şoke etti

Chery’den Türkiye’ye 3 SUV atağı! İşte fiyatları ve özellikleri

Çinli otomobil üreticisi Chery, yeni SUV modeli iCar 03'ü piyasaya sürerek aylık yaklaşık 10 bin adet satmayı planlıyor. Özellikle gençleri hedefleyen bu model için başlangıç fiyatı 109.800 Yuan (15.250 dolar/ 474.000 bin TL) olarak belirlendi.





Chery iCar 03 Fiyatı

Çinli otomobil üreticisi Chery, yeni SUV modeli iCar 03'ü ayda 10 bin adede yakın bir satış hedefiyle piyasaya sürmeyi planlıyor. Gençleri hedefleyen bu model için başlangıç fiyatı 109.800 Yuan (15.250 dolar) olarak belirlendi. Standart veya uzun menzil seçeneklerine ve 4x2 veya 4x4 sürüş sistemlerine sahip 6 farklı versiyonda sunulacak olan iCar 03'ün fiyatları şu şekildedir:

- Standart Arka Çekiş (RWD) - 15.250 dolar

- Gelişmiş Arka Çekiş (RWD) - 16.650 dolar

- Uzun Menzil Arka Çekiş (RWD) - 18.050 dolar

- Uzun Menzil Dört Çeker (AWD) - 19.400 dolar

- Uzun Menzil Gelişmiş Dört Çeker (AWD) - 22.200 dolar

- Uzun Menzil Akıllı Sürüş Dört Çeker (AWD) - 23.600 dolar

Chery iCar 03 Özellikleri





iCar 03, standart veya uzun menzilden, 4x2 veya 4x4 sürüş seçeneklerine sahip 6 farklı versiyonla sunulacak. İşte modelin öne çıkan özellikleri:



- Tamamen alüminyum şasi üzerine inşa edilen iCar 03, 4406 mm uzunluğa, 1910 mm genişliğe, 1715 mm yüksekliğe ve 2715 mm aks mesafesine sahiptir.

- 18 veya 19 inç jantlarla tercih edilebilen araç, beyaz, siyah, gri, gümüş, mavi ve yeşil olmak üzere altı farklı renk seçeneği sunar.

- Tüm versiyonlarda otomatik farlar, otomatik silecekler, elektronik park freni, 6 yönlü ayarlanabilir elektrikli sürücü koltuğu, çift bölgeli otomatik klima, lastik basınç görüntüleme ve 15.6 inç dokunmatik multimedya ekranı standart olarak bulunur.

- Orta seviyelerde, otomatik katlanan yan aynalar, panoramik cam tavan, NFC kart ile giriş, kablosuz şarj ünitesi ve araç kamerası gibi özellikler eklenirken, üst seviyelerde direksiyon ve koltuk ısıtma, elektrikli ön yolcu koltuğu, yan perde hava yastıkları, 64 renkli ambiyans aydınlatması ve masaj özellikli sürücü koltuğu gibi lüks detaylar sunulur.

- Üst versiyonlar ayrıca kamera tabanlı seviye 2+ (L2+) akıllı sürüş destek sistemine sahiptir, bu da rota hafızası, otoyollarda otonom sürüş ve akıllı park gibi özelliklerin kullanılmasını sağlar.

- iCar 03'ün tek motorlu versiyonlarında arka aksa güç veren motor 135 kW (184 hp) güç ve 220 Nm tork üretirken, dört tekerlekten çekişli versiyonlarda toplam 205 kW (279 hp) güç ve 385 Nm tork sağlayarak 0-100 km/s hızlanmasını 6,5 saniyede tamamlar.

- Aracın batarya paketleri Çin'deki CLTC ölçümlerine göre 401 km ile 501 km arasında değişen menzil sağlar.