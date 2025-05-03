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Çiğdem Yıldız'ın 'Elvan Gönlüm' Sergisi Üsküdar'da Sanatseverlerle Buluştu

Ressam Çiğdem Yıldız, 'Elvan Gönlüm' sergisiyle Üsküdar'da sanatseverlerle bir araya geldi, Gazze'deki zulmü eserlerine yansıttı.

Yayın Tarihi: 03.05.2025 18:07
Güncelleme Tarihi: 03.05.2025 18:07
Çiğdem Yıldız'ın 'Elvan Gönlüm' Sergisi Üsküdar'da Sanatseverlerle Buluştu

Çiğdem Yıldız'ın 'Elvan Gönlüm' Sergisi Üsküdar'da Açıldı

Ressam Çiğdem Yıldız, ikinci kişisel sergisi 'Elvan Gönlüm' ile Üsküdar'daki Çınar Uluslararası Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu. Resim yapmanın onun için dünyadan uzaklaşma aracı olduğunu belirten Yıldız, eserlerinin topluca sergilenmesinin verdiği mutluluğu paylaştı.

Dünyanın Zorluklarından Kaçış Yolu

Yıldız, resim yaparken hayatındaki en önemli anları yaşadığını vurgulayarak, “Atölyeme girdiğimde, saatlerce çalıştığımın farkına bile varmadan zaman geçiyor. Bu, benim için büyük bir lütuf. Resim yapmayı bir terapi ve şifa yöntemi olarak görüyorum. Dünyanın zorluklarından ancak resim yaparak kaçabiliyorum.” dedi.

Aile Desteği ve Sanat Yolculuğu

Ailesinin sanat hayatı boyunca sürekli destek sağladığını belirten Yıldız, “Onlar her zaman yanımda oldular. Yaptığım eserleri takdir ettiler ve kabiliyetimi fark ettiler. Bu anlamda büyük bir teşekkür borçluyum.” ifadelerini kullandı.

Gazze'deki Zulmü Eserlerinde Yansıttı

“Elvan Gönlüm” sergisinin geçmişteki ilk sergisinin devamı olduğunu dile getiren Yıldız, “15 yıl aradan sonra bu sergiyi açmak benim için çok anlamlı. Geçen süre içinde birçok değerli isimle çalışarak kendimi geliştirmeye çalıştım.” dedi.

Eserlerinde Filistin ve Gazze'nin önemine değinen Yıldız, “Gazze'de yaşanan zulmü sansürsüz bir şekilde eserlerime yansıtmaya çalıştım. Orada annelerin gözü önünde masum çocuklar katlediliyor. Ben de bir anneyim ve onların acısını derinden hissediyorum.” şeklinde konuştu.

Sergi, 15 Mayıs'a kadar sanatseverlerin ziyaretine açık kalacak.

Ressam Çiğdem Yıldız'ın "Elvan Gönlüm" adlı ikinci kişisel sergisi, Üsküdar'daki Çınar...

Ressam Çiğdem Yıldız'ın "Elvan Gönlüm" adlı ikinci kişisel sergisi, Üsküdar'daki Çınar Uluslararası Kültür ve Sanat Merkezi'nde açıldı. Ressam Çiğdem Yıldız, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Ressam Çiğdem Yıldız'ın "Elvan Gönlüm" adlı ikinci kişisel sergisi, Üsküdar'daki Çınar...

Ressam Çiğdem Yıldız'ın "Elvan Gönlüm" adlı ikinci kişisel sergisi, Üsküdar'daki Çınar Uluslararası Kültür ve Sanat Merkezi'nde açıldı. Ressam Çiğdem Yıldız, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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